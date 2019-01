Mercedes-Benz Türk 2018 yılında lider

Anasayfa » Güncel

29 Ocak 2019, 16:25

Mercedes-Benz Türk, 2018 yılında da kamyon ve otobüs pazarında gelenekselleşen liderliğini korudu.

Mercedes-Benz Türk, 4.493 adet kamyon ve 263 adet otobüs satışı ile yerel kamyon ve otobüs pazarındaki lider konumunu 2018 yılında da korumaya devam etti. Premium segmentte 3 yıldır süregelen liderliğini elden bırakmayan marka, geçtiğimiz yıl 14.445 adet otomobil satışına ek olarak; 7.992 adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi.Bugün itibariyle 6.800’ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren şirketin ikinci el satışları ise toplamda 2.786 adede ulaştı.Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2018 yılında üretimine kesintisiz devam etti ve toplamda 3.708 adet otobüs üretti. Şirket, başta Batı Avrupa ülkelerine olmak üzere üretimin yaklaşık % 95’ini ihraç ederek 2018 yılında 3.494 adetlik otobüs ihracatı gerçekleştirdi. Üretimine başladığı 1968 yılından bu yana toplam 88.573 adet otobüs üreten şirketin, otobüs ihracat hacmi ise ilk ihracatın yapıldığı 1970 yılından bu yana toplam 53.614 adede ulaştı.Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası ise 2018 yılında 17.182 adet kamyon üretti. Şirket, kamyon ihracat hacmini geçen yıla oranla % 98 artırarak, 12.815 adetlik kamyon ihracatı ile tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştı. Kamyon üretimine başladığı 1986 yılından bu yana toplamda 263.329 adet kamyon üreten Mercedes-Benz Türk, bugüne kadar toplam 56.553 adet kamyon ihraç etmiş oldu.Mercedes-Benz Türk’ün Türkiye’de üretimini gerçekleştirdiği her iki ürün grubu özelinde 2018 yılında ülke ekonomisine sağladığı ihracat geliri 1,2 milyar avroyu aştı. Günümüzde Türkiye’den ihraç edilen her 2 otobüsten 1’i ve her 10 kamyondan 9’u Mercedes-Benz Türk tarafından ihraç ediliyor. Şirket, ürünlerinin ihracatı ile Türkiye’nin ekonomisine sağladığı 1,2 milyar avroyu aşan katkıya ek olarakalanlarında yurt dışına sağladığı hizmetler ile Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı tutarına yaklaşık 80 milyon dolarlık katkı sağladı.Mercedes-Benz Türk, bu başarısı vesilesiyle 2018 yılı sonunda TİM (Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından belirlenen Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı arasında yer aldı. Mercedes-Benz Türk’ün 2018 yılında 5. yılını kutlayan ve Almanya’dan Japonya’ya kadar 40’tan fazla ülkeye bilişim teknolojileri hizmeti sunan “Küresel IT Çözümleri Merkezi”nin de bu ödüle katkısı büyük oldu.Mercedes-Benz Türk; fabrikalarında ürettiği kamyon ve otobüslerin ihracatına ek olarak Hoşdere ve Aksaray’daki AR-GE Merkezleri’nde ve 2018’de 5. yaşını kutlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi’nde yürüttüğü çalışmaları ile yurt dışına mühendislik ve hizmet ihracatı gerçekleştiriyor.2018 yılında 8,4 milyon avroluk yatırımla Türkiye’deki ikinci AR-GE Merkezi’ni faaliyete alan şirket, Daimler’in global ağı içerisinde tüm dünyaya kamyon yol testi onayı veren ve mühendislik hizmeti sunanolma unvanını taşıyor. Bu merkez Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte küreselnden biri kabul ediliyor. Şirketin 2005 yılında faaliyet aldığı ilk AR-GE Merkezi ise Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde bulunuyor ve otobüs & kamyon ürün grupları özelinde çalışmalara imza atıyor.Mercedes-Benz Türk 2018 yılında da tesis ve fabrikalarına yönelik yatırımlarını sürdürdü. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda ürün ve hizmetlerini, üretim süreçlerini ve kullandığı teknolojileri sürekli yenileyen şirket, 2018 yılında bu kapsamda yaklaşık 65 milyon avroluk yatırım gerçekleştirdi.Aksaray Kamyon Fabrikası’nda kapasite arttırma hedefi ile 2016 yılı sonunda açıklanan 113 milyon avroluk yatırım ise tamamlandı. 2018 yılında tamamlanan bu yatırım ile fabrikanın üretim kapasitesi iki katına çıkarılırken, araç üretim maliyetleri de düşürüldü. Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası,adı verilen bu proje ile Daimler tarafından düzenlenen global bir yarışmada Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu’ndaseçilerek birincilik elde etti.Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 1 milyon avroluk yatırım ile çok katlı merkezi akü şarj alanı kullanıma alındı. Bu alan ile şirket, şarj kapasitesi ve değişim süreleri bakımından yüzde 100’e varan verimlilik elde etti. Türkiye’de bir ilki hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, alandaki özel makaralı raf sistemi ve akü değişim lifti aracılığıyla istif makinelerinin akü değişim operasyonunu çok hızlı ve etkin bir şekilde yönetebilir hale geldi. Geliştirilen bu yeni proje sayesinde fabrikanın akü şarj süreçlerinden kaynaklı karbon ayak izi yüzde 25’e varan oranda azaldı.“2018 yılında daralan pazara rağmen otobüs ve kamyon pazarında gelenekselleşen lider konumumuzu koruduk. Aksaray Kamyon Fabrikamız ve Hoşdere Otobüs Fabrikamızda üretimimize aralıksız devam ederken; ihracat rakamlarımızı ikiye katladık. Bu sayede Türkiye ekonomisine 1,2 milyar avroyu aşan tutarda katkıda bulunduk. Yine 2018 yılında Türkiye tarihinde bir ilki gerçekleştirerek tek seferde 500 adetlik dev bir kamyon filosu teslimatına imza attık. Kamyon fabrikamızdaki üretim bandımızdan 250.000’inci kamyonumuzu indirerek yeni bir rekor kırdık. Otobüs fabrikamızda ise 85.000’inci otobüsümüzü büyük bir coşkuyla banttan indirdik. Mercedes-Benz Türk olarak bugün 6.800’ü aşkın çalışanımızla birlikte çok büyük bir aileyiz. 2019 yılında pazarın bir miktar daha daralacağını öngörerek, ihracat rakamlarımızı artıracağımız, 13m Travego’yu pazara sunacağımız, yenilik ve ilklere imza atacağımız bir yıl olması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” diye konuştu.“Dünya genelinde Mercedes-Benz otomobil satışları bir önceki yıla oranla % 0.9 artarak 2,3 milyon seviyesine ulaştı. Mercedes-Benz, 2018 yılını bu rakamlar ışığında lider olarak kapattı ve liderlik konumunu üç yıldır kesintisiz şekilde koruyan bir marka haline geldi. Türkiye’de ise Mercedes-Benz Türk olarak; 2018 yılında 14.445 adetlik satış gerçekleştirdik ve 2016 yılından beri taşıdığımız liderlik bayrağımızı koruduk. Mercedes-Benz E-Serisi, C-Serisi, S-Serisi gibi geleneksel modellerimiz kendi segmentlerinde lider olurken; CLS, E-Serisi Coupé ve C-Serisi Coupé gibi sportif modellerimiz hem kendi segmentlerinde lider oldular hem de toplam satış adetlerimize önemli katkı sağladılar. Mercedes-Benz Otomobil Grubu olarak 2019 yılında da pazar payımızı koruyarak, liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. 2019 yılı içerisinde lansmanını yapacağımız Yeni A-Serisi Sedan, B-Serisi ve CLA gibi ürünlerimiz de satışlarımıza olumlu katkı sağlayacağından eminiz. Öte yandan 2018 yılı sonlarında piyasaya sunduğumuz tamamen elektrikli smart EQ modelimiz ve 2020 yılında satışa sunmayı planladığımız tam elektrikli EQC modelimizle, elektrikli araçlar pazarındaki konumumuzu da güçlendirerek elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Tüm bunlara ek olarak, yalnızca ürünlerimiz ve satış esnasında değil; satış sonrasında da premium segmentte müşteri hizmetleri alanındaki liderliğimizi sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.“Mercedes-Benz Türk olarak hafif ticari araç pazarında 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz 7.992 adetlik toplam satış ile 2017 yılına kıyasla karşılaştırmalı sınıf pazarındaki payımızı artırmayı başardık. Öğrenci ve personel taşımacılığının yanı sıra turizm ve şehir içi yolcu taşımacılığında da önemli bir yere sahip olan Sprinter araçlarımız ile geçen yıla oranla pazardaki konumumuzu güçlendirdik. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, artırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito ile ise gerçekleştirdiğimiz 3.837 adetlik satış ile kendi pazar payı rekorumuzu kırmayı başardık. Ayrıca 2017 yılı sonunda Türkiye pazarı ile tanıştırdığımız Mercedes-Benz markasının ilk Pick-Up aracı ve segmentindeki tek premium seçenek olan X-Class ile 1.373 adetlik bir satışa imza attık ve bununla birlikte Mercedes-Benz dünyasında Avrupa 3.’sü olmayı başardık. Bu başarı bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu. 2019 yılında özellikle turizmin hareketlenmesi ile turizm yolcu taşımacılığı alanında bir artış olacağını öngörüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yeni yılda da yeni stratejilerimiz çerçevesinde hafif ticari araç satışlarımızı artırmaya ve pazardaki konumumuzu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.Türkiye’de 2018 yılında satılan her 2 Mercedes-Benz marka araçtan 1’i Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından kredilendirildi. Şirket, taşıt kredisinin yanı sıra sigorta hizmetleri de sundu. Mercedes-Benz Türk tarafından 2018 yılında satılan otobüs, kamyon, hafif ticari araç ve otomobillerin % 40’ı Mercedes-Benz Finansal Hizmetler tarafından sigortalandı.Mercedes-Benz Türk, ülke ekonomisi ve kalkınmasına sağladığı katkının yanı sıra; eğitim, kültür & sanat, girişimcilik ve spor alanlarında yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ve sponsorluk faaliyetleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğine sahip olmayı sürdürdü.15 yıldır Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte yürütülenMobileKids trafik projesi kapsamında 45 okulda 20.000’i aşkın çocuğa trafik eğitimi verildi, EML’miz Geleceğin Yıldızı kapsamında mesleki ve teknik anadolu liselerindeki 32 laboratuvar yenilendi, yaklaşık 2.000 öğrenci Mercedes-Benz Laboratuvarları’nda eğitim gördü ve Mercedes-Benz Türk StartUP yarışması ile yenilikçi, sürdürülebilir ve yaratıcı fikirler desteklenerek topluma ve çevreye fayda sağlandı.Şirket,alanında ise; konserlerini İstanbul’un farklı tarihsel mekânlarına taşıyarak Türkiye’de kültür mirası bilincinin gelişmesine de destek olan İstanbul Müzik Festivali’ni 1987 yılından bu yana kesintisiz olarak destekliyor. Mercedes-Benz Türk ayrıca “Spor” alanında 1996 yılından bu yana “Türkiye Futbol Federasyonu Ana Sponsorluğu” ve 2001 yılından beri ise “Türkiye Basketbol Federasyonu Resmi Sponsorluğu” ile Türk Milli Takımları’nın gücüne güç katıyor.