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General Tire Autosport International Fuarı’na damgasını vurdu

General Tire Autosport International Fuarı’na damgasını vurdu

Tarih 29 Ocak 2019, 12:05

Bu yıl NASCAR Whelen Avrupa serisinin tek lastik tedarikçisiolan General Tire, NASCAR’la işbirliğini 2019 Autosport International Fuarı’na özel bir tanıtımla sergiledi.

Continental bünyesinde bulunan lastik markası General Tire, NASCAR Whelen Avrupa Serisinin resmi ortağı olarak, bu yıldan itibaren yarışa katılan tüm ekiplerin tek lastik tedarikçisi olacak. General Tire, ekiplere, ön ve arka lastikleri için yeni NWES GT modelinin 11,5/27,5 R 15 ebatlarında kaygan ve ıslak yollar için geliştirdiği lastiklerini  tedarik edecek.

General Tire, bu işbirliğini kutlamak için dünyanın önde gelen organizasyonlarından Autosport International Fuarı’nda tamamıyla kendi markasını taşıyan bir araç tasarladı. Başlangıç çizgisinde yerini alacak yeni serileri sergilemek için NASCAR'dan uzmanlarla birlikte kusursuz bir boya tasarımı da yapılan araç, NASCAR standında fuar katılımcılarının ve ziyaretçilerinin beğenisine sunuldu.General Tire Avrupa Proje Müdürü GuyFrobisher, “NASCAR Whelen Avrupa Serisinin resmi ortağı olarak Avrupa'nın en büyük motor sporu organizasyonlarından biri olan Autosport International’ın mükemmel platformunda kendimizi tanıtmak heyecan vericiydi.Bu işbirliği, iki markanın coşku dolu yolculuğunun henüz başlangıcı. Nisan ayında serinin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.” diye konuştu.




 

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