Petrol Ofisi,liderlik geleneğini 2018 yılında da sürdürdü

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29 Ocak 2019, 11:53

Petrol Ofisi Madeni Yağlar, yaklaşık 90 bin tonluk iç pazar satışı ile % 24.7’lik pay aldığı Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarının 2018 yılında da lideri oldu

Petrol Ofisi, Güney Amerika’dan Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada 35 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatında ise 10 bin tonun üzerine çıktı.Petrol Ofisi Madeni Yağlar’ın 4 kıtaya yayılan başlıca ihraç pazarları arasında, Irak, Romanya, KKTC, Azerbaycan, Gürcistan ,Yemen, Libya, Tunus, Pakistan, Şili, Rusya, Kosova, Bosna Hersek, Pakistan gibi ülkeler yer aldı.Petrol Ofisi’nin Türkiye akaryakıt pazarındaki lider ve sektör öncüsü geleneğinin madeni yağlar ve kimyasallar pazarında da sürdürüldüğüne vurgu yapan, “Çok önemli bir altyapıya sahip olan Petrol Ofisi, faaliyet gösterdiği her alandaki güçlü ve örnek faaliyetleri ile Türkiye’ye katkı sağlamakta, sektörlerine öncülük, liderlik etmektedir. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, hem üretim hem de geliştirme süreçlerinde ileri teknolojinin kullanıldığı 350’yi aşkın farklı ürün çeşitliliği ile Türkiye’nin bu alandaki hemen hemen tüm ihtiyaçlarına ideal çözümler sunuyor.Petrol Ofisi Madeni Yağlar, ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli ürünleri ile başta otomotiv, makina olmak üzere tüm sektörlere önemli katkı sağlıyor, gelişimlerini destekliyor. Türkiye’nin en büyük 3 özel sektör şirketi arasında yer alan, akaryakıt sektörünün geleneksel lideri ve öncüsü konumundaki Petrol Ofisi’nin madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğini de 2010 yılından bu yana aralıksız olarak sürdürmesi bizler için gurur verici” dedi.Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliklerini aralıksız 9 yıl sürdürmelerinin altında ileri teknoloji ve yaygın satış ağı olduğunu vurgulayan, “Kocaeli’ndeki fabrikamız, yıllık 140 bin ton üretim ve 65.000 ton depolama (15.000 ton bitmiş ürün, 50.000 ton ham ve yarı madde) kapasiteleri ile alanında ülkemizdeki en önemli, en modern tesislerden biri. Ancak bununla birlikte bünyesinde yer alan Petrol Ofisi Teknoloji Merkezi – POTEM ile çok önemli bir Ar-Ge ve teknoloji gücünü de en ideal şekilde kullanıyoruz.Merkezimizde, 84’ü TÜRKAK’tan akredite olmak üzere ulusal ve uluslararası metotlarla toplam 155 farklı test yapılabiliyor.Madeni yağ alanında uluslararası arenanın da en gelişmiş teknoloji merkezlerinden biri konumundaki POTEM’de yılda ortalama 150.000 adet test gerçekleştiriyoruz. Merkezimiz, gelişmiş teknoloji ve akredite kabiliyeti ile sadece Petrol Ofisi’ne hizmet vermiyor. Başta kamu kuruluşları olmak üzere aralarında dünya devlerinin de bulunduğu yerli ve yabancı çok sayıda firmaya, kısacası tüm sektöre, Ar-Ge, kalite kontrol ve analiz hizmetleri sunuyoruz.Zengin ürün çeşitliliğimiz ve ileri teknolojimiz ile Türkiye’nin bu alandaki ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayabiliyoruz. Ürünlerimizi, Petrol Ofisi akaryakıt istasyonları, Maxima – Maximus Yağ Değişim Merkezleri ve distribütörlerden oluşan toplam 16 bin satış noktası ile ülkemizin dört bir yanına ulaştırıyoruz” açıklamasında bulundu.