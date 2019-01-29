Bergamalılar toplu ulaşımda Sultan LF konforu ile seyahat edecek

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29 Ocak 2019, 11:21

Otokar, şehir içi otobüsleriyle belediyelerin ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Toplu taşımacılıkta kullanıcı beklentilerine göre üretim gerçekleştirerek araçlarında konfor, güvenlik ve ekonomiyi bir arada sunan Otokar, Bergama Belediyesi'ne 4 adet Sultan LF teslimatı gerçekleştirdi.Bergama'da artan toplu taşımacılık ihtiyacı Otokar'ın yenilikçi otobüsü Sultan LF ile karşılanacak. Engelli yolcu taşımaya uygun alçak tabanlı yapısı, çevreciliği ve düşük işletme giderleri ile dikkat çekenotobüslerinin teslimat töreni'ın katılımıyla gerçekleşti.Toplu taşımacılığın modernleşmesi konusunda Bergamalılara daha konforlu ulaşım hizmeti sağlamak için Otokar'ın Sultan LF'lerin tercih edildiğini belirten; filoya katılacak yeni araçların yaşlı ve engelli vatandaşlar tarafından daha kolay kullanması için alçak tabanlı olmasına, kolay iniş biniş sağlamasına, güvenli ve daha konforlu bir yolculuk sunmasına dikkat ettiklerini belirtti. Sağlamlığı ve kalitesi ile hem yaz hem de kış mevsiminde toplu ulaşımda hizmet çıtasını yükseltecek araç olarak Otokar’ın Sultan LF otobüslerini tercih ettiklerini belirten Gönenç, araçların özellikleri, donanımı ve satış sonrası hizmetleriyle de beklentileri karşıladığını söyledi.Sınıfının tek tam alçak tabanlı otobüsü olma özelliğine sahip olan Sultan LF, yolcu kapasitesi, engelli yolcu rampası, geniş yolcu alanı, rampaları kolayca tırmanmasını sağlayan yüksek tork değeriyle dikkat çekiyor. Yolculardan ayrılmış özel sürücü bölgesi, kısa vites kolu ve konforlu sürüşü ile rakiplerinden ayrışan Sultan LF'de klima, kamera ve kayıt sistemleri, dijital hat tabelaları gibi zengin donanımlar standart olarak sunuluyor. Güçlü motoru ile her türlü yol koşulunda üstün performans sunan Sultan LF, hafif gövde yapısı ile güç ve ekonomiyi birlikte sunuyor. 8.4 metrelik uzunluğa sahip olan ve standart olarak 21+4(katlanır)+35+1, isteğe bağlı olarak 21+42+1 ve 21+1(tekerlekli sandalye)+35+1 yolcu taşıma kapasitesiyle üretilebilen Sultan LF, şehir içi ulaşımda fark yaratıyor.