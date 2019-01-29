V6 motorlu Mercedes-Benz X-Class Türkiye’de

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29 Ocak 2019, 11:07

Mercedes-Benz X-Class her türlü yol şartının üstesinden rahatlıkla geliyor.

Aralık 2017’de Türkiye pazarında Premium Pick-Up olarak yerini alan Mercedes-Benz X-Class, yeni V6 motor seçeneği X 350 d 4MATIC’i Türkiye’de müşterilerin beğenisine sundu. 258 BG’lik motoruyla Pick-Up segmentindene hazırlanan, üstün off-road yeteneği, yüksek taşıma kapasitesi ve çekiş kabiliyeti sayesinde ister şehir içi günlük kullanım, ister bol virajlı karayolları, ister asfalt dışı yollar, isterse de çamurlu ve zorlu arazi şartları gibi her türlü koşulda kullanıcısına oldukça başarılı bir sürüş konforu sağlıyor.0’dan 100 km/s hıza 7,9 saniyede ulaşan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, DYNAMIC SELECT ile gün içerisinde karşılaşılabilecek farklı sürüş koşullarının tamamında sportifliği ve fonksiyonelliği harmanlayan çok yönlü bir karakter sunuyor.Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te Common-Rail direkt enjeksiyon sistemine sahip 3,0 litre hacimli 6 silindirli dizel motor, yüksek gücüyle dikkat çekiyor. Araçtaki V6 motor; hafif yapısı, değişken türbin geometrisine sahip turbo beslemesi ve Formula 1’de kullanılan yenilikçi NANOSLIDE® silindir yatağı kaplaması gibi özellikleri ile fark yaratıyor.Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’in standart donanımlarından biri olan DYNAMIC SELECT sistemi, Pick-Up pazarında nadiren görülen sürüş modu seçimi özelliğini kullanıma sunuyor.olmak üzere beş farklı sürüş modundan birisini tek bir parmak hareketiyle seçme imkânı sunuyor.Mercedes-Benz X-Class ürün gamının yıldızı olan Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te bulunan 1.632 mm ön ve 1.625 mm arka iz genişliği ve yol tutuş dinamikleri sayesinde aracın viraj hızı da artıyor. 3.150 mm dingil mesafesi olan araçta yüksek taşıma kapasitesi ve arazideki etkin performansı için merdiven tipi şasi önemli bir rol üstleniyor. Konfor odaklı yürüyen aksam, asfalt sürüşlerinde Mercedes-Benz kalitesi ve sürüş keyfi sunarken, 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi ise aracın üstün arazi yeteneklerini ortaya çıkartıyor.4MATIC sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ve arka aksta diferansiyel kilidi sayesinde çok çeşitli sürüş yüzeylerinde üstün performans ve çekiş sağlıyor. X 350 d 4MATIC’te yüksek sürüş dinamikleri için 4MAT, arazide arttırılmış tutuş için 4H ve ağır arazi koşullarında 4L olmak üzere dört tekerlekten sürüş sistemine ait üç farklı sürüş modu bulunuyor.Mercedes-Benz X-Class, Pick-Up segmentinin en kapsamlı konfor ve güvenlik donanımları ile yola çıkıyor ve kullanıcısına zengin standart donanımlar sunuyor. Aracın yolcu kabininin ön ve arka kısmındaki enerji sönümleme bölgeleri sürücü ve beraberindeki yolcuların güvenliğine katkı sağlıyor. Bunun dışında araçta pasif güvenlik için yedi adet hava yastığı ve iki çocuk için i-Size sabitleme sistemi standart olarak sunuluyor. Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC’te standart olarak sunulangibi elektronik sistemlerle de aktif güvenlik ve konfor daha da artırıyor. Ek olarak Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi, ön ve arkada disk frenler, LED Farlar ve 360 Derece Kamera sistemine sahip” standart olarak sunuluyor.Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC, Pick-Up pazarına gerek konfor, gerekse de kalite açısından yeni standartlar getirenserisi ile yollara çıkmaya hazırlanıyor.donanım paketinde; ön tampona entegre krom kaplamalı bir ön koruma, krom kaplamalı arka tampon, 19 inç 6 kollu alüminyum alaşım jantlar, LED yüksek performanslı farlar, üst kısmı ARTICO suni deri kaplama ve alüminyum görünümlü süslemelere sahip gösterge paneli, siyah ARTICO/mikro fiber DINAMICA suni deri koltuklar (isteğe bağlı olarak siyah veya fındık kahve deri döşemeler), elektrikli ayarlanabilen ve bel destekli koltuklar, THERMOTRONIC çift bölgeli otomatik klima sistemi, çok fonksiyonlu Touchpad ile birlikte bilgi ve eğlence sistemi Audio 20 CD ve 360 derece kameraya sahip Park Paketi standart olarak yer alıyor.Mercedes-Benz X 350 d 4MATIC ile X-Class yine kullanıcısına kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaya devam ediyor. Araçta daha kişisel deneyimler içinve farklı dekoratif öğeler gibi isteğe bağlı özel donanımlar da sunuluyor. Sunulan kapsamlı aksesuar çeşitliliği ile aracın görünümü, fonksiyonelliği veya arazi yetenekleri kişisel kullanımlar doğrultusunda daha da geliştirilebiliyor.