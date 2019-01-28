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Cıtroën 2019 sezonuna birincilikle başladı

Cıtroën 2019 sezonuna birincilikle başladı

Tarih 28 Ocak 2019, 12:14

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total WRT, takvimin açılış rallisi olan Monte Carlo Rallisi’nde birinciliği elde etti

2019 Dünya Ralli Şampiyonası’nın açılış ayağı olan Monte Carlo Rallisi’ni Citroën Total WRT adına yarışan Sébastien Ogier - Julien Ingrassia ikilisi birinci sırada tamamlamayı başardı. Sébastien Ogier elde ettiği bu birincilik ile kariyerindeki yedinci Monte Carlo zaferine imza atmış oldu.

Monte Carlo Rallisi’nde elde edilen bu birincilik bu yıl 100. yaşını kutlayan Citroën için ayrı bir öneme sahip. Bu birincilik Citroën’in WRC’deki 100. birinciliği olma özelliğine de sahip. Citroën ilk WRC birinciliğini 1999 yılında düzenlenen Katalunya Rallisi’nde Philippe Bugalski - Jean-Paul Chiaroni pilotajındaki Xsara Kit-Car ile elde etmişti.




Dünya Ralli Şampiyonası'nın 2. ayağı, 14-17 Şubat tarihlerinde İsveç'te düzenlenecek.

Monte Carlo Rallisi’nde ilk 8’e giren ekipler şöyle:

1.    Ogier / Ingrassia (Citroën C3 WRC) 3:21.15.9
2.     Neuville / Gilsoul (Hyundai i20 WRC) +2.2
3.    Tänak / Järveoja (Toyota Yaris WRC) +2:15.2
4.    Loeb / Elena (Hyundai i20 WRC) +2:28.2
5.    Latvala / Anttila (Toyota Yaris WRC) +2:29.9
6.    Meeke / Marshall (Toyota Yaris WRC) +5:36.2
7.    Greensmith / Edmondson (Ford Fiesta R5) +13:04.6
8.    Bonato / Boulloud (Citroën C3 R5) +13:56.5

 

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