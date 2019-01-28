IVECO, Brüksel Ticari Araç Fuarında sürdürülebilir teknolojilere odaklanıyor

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28 Ocak 2019, 12:08

IVECO, yeni Daily 4x4 ve pazarda 4,300 kilo yükleme kapasitesine sahip ilk 7 tonluk 4x4’ü de bu fuarda tanıttı.

ECO, 2018 Uluslararası Ticari Araç Fuarı’daki %100 dizelsiz standının ardından 18 - 27 Ocak tarihleri arasında Brüksel (EXPO)’da gerçekleşenhafif, orta ve ağır ağırlıktaki tüm görevlere uygun ticarî araçlar için sunduğu sürdürülebilir çözümlerle katıldı.Yalnızca doğal gazla çalışan araçların yer aldığı stantta yarı camlı Daily van, platformlu Daily şasi kabin, şehir içi dağıtım kapsamında ise Daily van ve orta ağırlıktaki Eurocargo kamyonuyla IVECO, doğal gazlı araçlarının geniş kullanım olanaklarını göstermiş oldu.IVECO aynı zamanda belirgin biçimde yenilenen ve ilk defa tüm off-road, on-road koşullarına uygun bir ürün yelpazesi sunan son nesil Daily 4x4 ailesini de tanıttı. Stantta sergilenen araçları yüksek verimlilikli dizel motoru, gelişmiş 8 ileri otomatik vitesi, düşük emisyon değerleri ve yüksek sürüş keyfiyle Daily Hi-Matic tamamladı.Ek olarak 2018 Uluslararası Ticari Araç Fuarı’da sergilenen 40. Yıl Özel Seri giydirmeli Daily Natural Power van da Brüksel Otomobil Fuarı organizatörleri tarafındanstandında sergilenmeye layık görüldü ve IVECO’nun doğal gazlı Daily ürünlerinin popülerliğini gösterdi., yaptığı açıklamada taşımacılık sektörünün çevre ve hava kalitesi konusundaki baskıların ışığında gerçek bir enerji devrimi yaşadığını belirterek IVECO’nun bu süreçte öncü olduğunu ve her görevin ihtiyacına göre alternatif çekiş sistemleri ve teknolojik çözümler sunduğunu belirtti. Venstra, dizel konusunda da sınırları zorladıklarını ve çok düşük salınımlı, yüksek verimlilikli çözümlere ulaştıklarını da ekledi.IVECO’nun Brüksel Otomobil Fuarında sergilediği araçlar, markanın hafif ve orta ağırlıktaki ticarî araçlarda tüm görevlere yönelik spesifik ihtiyaçları karşılayabildiğini gösterdi.IVECO’nun Hi-Matic vites kutusu, markanın kent merkezleri ve banliyölerdeki taşımacılık için sunduğu çözümlerin merkezinde yer alıyor. Daily Hi-Matic Natural Power, sahip olduğu 3 litrelik CNG motoru ve 8 ileri otomatik vitesiyle sektöründe bunu sunan ilk hafif ticarî araç. Sürdürülebilir Daily Blue Power ailesinin bir üyesi olan araç,ödülünün de sahibi.IVECO, son nesil Daily 4x4’le tüm yol koşullarına uygun farklı versiyonlar barındıran eksiksiz bir ürün gamı sunmuş oluyor. Yeni nesil 4x4, Hi-Matic vites kutusunun yanı sıra ABS ve IESP gibi güvenlik özellikleri de barındırıyor.Daha ağır kentsel görevler içinse IVECO’nun sürdürülebilir çözümü olan Eurocargo NP sahnede;”un CNG versiyonu, sektördeki düşük salınım ve gece teslimatları için ideal olan sessiz çalışma ihtiyaçlarını karşılıyor.