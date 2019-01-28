Madeni yağ pazarının şampiyonu yine ‘Shell’

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28 Ocak 2019, 11:56

Shell, hem dünyada hem Türkiye’de 12. kez madeni yağ pazarının lideri oldu.

Shell Madeni Yağlar, 12. kez üst üste hem Türkiye hem de küresel madeni yağlar pazarının lideri oldu. Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) Türkiye pazarına ilişkin sektör raporuna göre Shell & Turcas, Türkiye’nin lider madeni yağ tedarikçisi olurken, uluslararası danışmanlık ve araştırma şirketi Kline& Company’nin açıkladığı madeni yağlar pazar analizi raporuna göre de Shell, geçtiğimiz yıl olduğu gibi dünyanınoldu.Shell’in Akdeniz’deki en büyük madeni yağ ve gres üretim tesisi olan Derince’deki üretim tesisi, 2018 yılındaki 34 bin ton ihracat hacmiyle rekor seviyeye ulaştı. Shell &Turcas, bölgesel madeni yağ üretim üssü konumundaki Derince Madeni Yağ ve Gres Üretim Tesisi’nden, hem iç pazara satış yaptı hem de Arjantin’den Suudi Arabistan’a, Amerika Birleşik Devletleri’nden Hollanda’ya toplam 61 ülkeye ihracat gerçekleştirdi.Dünya çapında ve Türkiye pazarında üst üste 12 yıldır lider olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden; “Pazar liderliğimizi, inovasyon gücümüz sayesinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sürdürüyoruz. Hedefimiz, müşterilerimize yüksek performans alacakları ürünler sunarak liderliğimizi önümüzdeki yıllarda da devam ettirmek. Başarımızda emeği olan çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.Shell & Turcas; başta otomotiv olmak üzere enerji, demir çelik, inşaat, madencilik ve genel imalat gibi sektörlerde, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli madeni yağ ürünlerinin üretimini, satış ve pazarlamasını da gerçekleştiriyor. Shell'in madeni yağ portföyü, otomotiv sektörüne yönelik Shell Helix ve Shell Rimula motor yağlarının yanı sıra, Shell Tellus, Shell Omala, Shell Mysella, Shell Argina vb. endüstriyel yağlar ve gres markası Shell Gadus ürünlerinden oluşuyor.Shell, her yıl AR-GE çalışmalarına 1 milyar doların üzerinde yatırım yapıyor. ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Japonya’da madeni yağ konusunda uzmanlaşmış araştırma laboratuvarları bulunuyor. Bu laboratuvarlarda çalışan yaklaşık 200 bilim insanı ve madeni yağ mühendisi, her yıl milyonlarca kilometrelik saha denemeleri gerçekleştiriyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak Shell’in madeni yağ, baz yağ ve gres alanlarında 150’den fazla patenti bulunuyor.