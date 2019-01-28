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Ferrari 488 Pista Türkiye’de

Ferrari 488 Pista Türkiye’de

Tarih 28 Ocak 2019, 11:41

Ferrari 488 Pista, Türkiye’deki ilk iki müşterisine Şubat ayı içinde teslim edilecek.

Tofaş çatısı altındaki Fer Mas’ın temsil ettiği Ferrari, merakla beklenen yepyeni modelini ülkemizde satışa sundu. Ferrari 360 Challenge, 430 Scuderia ve 458 Speciale’deki V8 geleneğinin son temsilcisi olan Ferrari 488 Pista, yarış pistlerinde boy gösteren Ferrari 488 Challenge’dan aldığı birçok teknik özellik, donanım ve teknolojiyle tam anlamıyla gündelik hayatta kullanılabilecek bir yarış otomobili olarak geliştirildi.  Ferrari 488 Pista, ilk iki müşterisine Şubat ayı içerisinde teslim edilecek.

488 Pista Hakkında

Ferrari 488 GTE ve 488 Challenge yarış otomobillerinden türetilen 488 Pista, 488 GTB’den 90 kg daha az olan 1280 kg’lik ağırlığına karşın 50 HP daha güçlü olan motoruyla da dikkat çekiyor. 2016 ve 2017 yıllarında Engine of the Year (Yılın Motoru) ödülünü kazanan bu motor, 488 Pista’da litre başına 185 HP güç üretirken, otomobilin 0’dan 100 km/s hıza sadece 2,85 saniyede ulaşmasını sağlıyor. 340 km/s son hıza ulaşan 488 Pista’da gerçekleştirilen aerodinamik eklentiler sayesindeyse, yere basma kuvveti 488 GTB’ye göre yüzde 20 artırılmış. Yol tutuş ve fren konusunda dünyanın en iyisi konumuna getiren F1-Trac, manyetoreolojik süspansiyon sistemi, E-Diff3 diferansiyel kilidi ve dünyada ilk kez kullanılan, kaliper fren basıncını ayarlayan özel bir yazılıma sahip Ferrari Dynamic Enhancer sistemi de 488 Pista’nın sürüş keyfini zirveye çıkarıyor.




 

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