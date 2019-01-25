Anasayfa » Kampanyalar

Fiat Doblo ve Fiorino’da 50 bin TL’ye kredi avantajı

25 Ocak 2019, 14:13

Doblo ve Fiorino’da 50 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 1,49 faizli kredi seçeneği sunuluyor.



Fiat Professional Ailesi’nde Ocak ayında birbirinden cazip satın alma seçenekleri sunuluyor. Yılın ilk ayına özel kampanyada, Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modelleri 50 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 1,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ayrıca Fiat Doblo ve Fiorino’da 15 bin 500 TL’ye kadar nakit alım desteği de sunuluyor.



