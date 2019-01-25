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İki yıl üst üste sınıfının en çok satan SUV'u Suzuki Vitara

25 Ocak 2019, 13:34

Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını yazdırdığı efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara, kompakt boyutları ve avantajlı fiyat yapısıyla tıpkı 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da kendi sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli oldu.



Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Vitara’nın kendi sınıfında elde ettiği bu büyük başarının Suzuki için gurur verici olduğunu belirterek, “Otomobil severler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanan Suzuki Vitara'nın iki yıl üst üste sınıfının en çok satan modeli olması bizim için büyük bir mutluluk sebebi. Kendi sınıfında %16’lık pazar payına sahip olan Vitara’nın başarısını önümüzdeki yıllarda da devam ettireceğine inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Suzuki'nin kompakt nitelikte ve yüksek kabiliyetli SUV modeli Vitara, 2018 yılında kendi sınıfında Türkiye'nin en çok tercih edilen SUV modeli olarak tekrar iddiasını ortaya koymuş oldu. Bu sayede iki yıl üst üste kendi sınıfının en çok satan SUV modeli unvanına hak kazanan ve teknoloji, konfor, güvenliğin yanı sıra tasarım özellikleriyle ön plana çıkan Vitara, 2018 yılında %16’lık pazar payı ile sınıfındaTürkiye'nin en çok tercih edilen SUV'u oldu.



‘Suzuki Vitara'nın başarısı ile ilgili olarak, Suzuki Türkiye Genel Müdürü Ümit Karaarslan,"Suzuki Vitara'nın, iki yıl üst üste kendi sınıfında en çok tercih edilen SUV modeli olmasından ötürü tüm Suzuki ailesi olarak gurur duyuyoruz. Kendi sınıfında %16’lık pazar payına sahip olan Vitara’nın başarısını 2019 yılında da devam ettireceğine inanıyoruz" dedi.









