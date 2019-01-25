Total ve Elf madeni yağları ustalarla beraber

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25 Ocak 2019, 13:24

Türkiye’de 28 yıldır madeni yağüretimi ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren TOTAL, ustalarla olan iletişimini sürdürüyor.

Sektörün önde gelen madeni yağ üreticisi, 2018 yılı boyunca ‘Ustalarla Beraberiz’ etkinlikleri kapsamında 22 ilde, 28 noktada, 3 bin 450 ustayla buluştu.Madeni yağ üreticisi TOTAL’in düzenlediği etkinliklere katılan ustalar, kısa bir şirket tanıtımının ardından, ‘Yeni Nesil Otomatik Şanzıman Teknolojileri’ konusunda bilgilendirildi. Alanında uzman bir eğitmen, interaktif sunumunda teorik bilgilerin yanı sıra kendi tecrübelerini de ustalarla paylaştı. Etkinliğe katılan ustalar, sürpriz hediyelerin yanı sıra bir eğitim sertifikası almaya da hak kazandı.TOTAL Türkiye ekibi, dijital dönüşümün servis sektörünü yakın gelecekte nasıl değiştireceğini aktarmakla kalmayıp fuaye alanına kurduğu çeşitli oyunlarla ustalara dijital bir deneyim yaşatmayı da ihmal etmedi.Pazarlama ve Teknik Servisler Müdürü Fırat Dokur, yapılan yatırımlar ve pazarlama faaliyetleri sayesinde TOTAL’in Türkiye madeni yağlar pazarında kayda değer bir büyüklüğe ulaştığını belirtti. Dokur, “Madeni yağ sektöründe önemli bir konuma sahip olan ustalara ulaşmayı hedefliyoruz. Katılımcıların da belirttiği gibi, bu etkinliğimizde en fazla merak edilen ve ihtiyaç duyulan ‘yeni nesil şanzıman teknolojileri’ konusuna değindik. Bu tür etkinlikler sayesinde sahip olduğumuz teknoloji ve bilgi birikiminden sektörün olmazsa olmazı ustalarımızı daha fazla yararlandırmayı hedefliyoruz. Ustalara yönelik eğitim faaliyetlerimize ve dijital sadakat programlarına 2019 yılında hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.