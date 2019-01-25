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Renault Yönetim Kurulu yeni yönetim yapısını açıkladı

Renault Yönetim Kurulu yeni yönetim yapısını açıkladı

Tarih 25 Ocak 2019, 12:58

Yeni bir yönetim yapısı kazandırılan Renault’da, Yönetim Kurulu Başkanı Jean- Dominique Senard olurken Thierry Bolloré CEO olarak tayin edildi.


Renault Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, Renault’ya yeni bir yönetim yapısı kazandırılmasına ve bu vesileyle Yönetim Kurul Başkanı’nın ve CEO’nun (İcra Kurulu Başkanı) görevlerinin ayrılmasına karar verildi.

24 Ocak tarihinde Bağımsız Baş Denetçi Philippe Lagayette başkanlığında toplanan Renault Yönetim Kurulu, hâlihazırdaki Başkanı’nın ve CEO’nun (İcra Kurulu Başkanı) istifasını kaydetti ve İttifak’ın, Renault’nun dünyanın önde gelen otomobil üreticisi olmasını sağlayan geçmiş performansını övgüye değer buldu.  

Yeni yönetim yapısına göre, normalde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülen bütün görevlere ek olarak, Renault’nun yeni Yönetim Kurulu Başkanı, yeni yapıya geçişi sağlamak için Renault’nun yönetimini değerlendirecek ve gerekirse değiştirecek. Yönetim Kurulu Başkanı bir sonraki Genel Hissedarlar Toplantısı’ndan önce yönetimi geliştirmeye ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunacak.

Ayrıca Renault Yönetim Kurulu, Başkanı’na, İttifak’ın işleyişini etkin bir şekilde denetlemek amacıyla, Renault adına, CEO (İcra Kurulu Başkanı) ile irtibat halinde olmak üzere, İttifak’ın yönetimine ilişkin bütün sorumluluğu vermeye karar verdi.

Bu yetkilendirmeyle Renault Yönetim Kurulu Başkanı; İttifak’ın organizasyonu ve geliştirilmesine ilişkin her türlü tartışmayla ilgili olarak Japon ortağın ve diğer İttifak ortaklarının asıl muhatabı olacak. Yönetim Kurulu’na, Renault’nun geleceği açısından faydalı olduğuna inandığı her türlü yeni İttifak anlaşmasını teklif edecek. Kendisi, İttifak’ın yönetim organlarında ve Nissan’da Renault’nun teklif hakkı olduğu zaman Renault’nun baş temsilcisi olacak.

CEO (İcra Kurulu Başkanı) ise İttifak’ın, Yönetim Kurulu Başkanı’nın yetkisi altındaki işletme alanındaki faaliyetlerini şirket adına koordine edecek.



 

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