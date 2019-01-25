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Renault ve Dacia’dan kış servis kampanyası

Renault ve Dacia’dan kış servis kampanyası

Tarih 25 Ocak 2019, 12:50

Renault ve Dacia, kış servis kampanyası ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

23 Şubat 2019 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan kampanya kapsamında, tüm Renault ve Dacia modellerinde fren, akü, silecek, multimedya ve park sensörü fix paketlerinin yanı sıra tampon onarımlarında yüzde 20 indirim avantajı bulunuyor.

Ayrıca Renault ve Dacia sahipleri, kampanya süresince Motrio lastiklerde geçerli olan 4 al 3 öde kampanyasından da faydalanabiliyor.

 

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