Karsan, “Sosyal Diyaloğu En İyi Uygulayan Şirket” seçildi.

Sosyal diyaloğu en iyi uygulayan işyeri ödülü Karsan’ın

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından çalışma hayatında sosyal diyaloğun geliştirilmesi amacıyla dünyada çapında ilk defa Türkiye’de düzenlenen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması”nın sonuçları belli oldu. Yerli üretici Karsan da “Sosyal Diyaloğu En İyi Uygulayan İşyeri Ödülü”ne layık görüldü.“Hem kültürel hem de iş sonuçlarımızda pozitif gelişimi ve değişimi amaçladığımız ‘Karsan Pozitif’ isimli projemizin, ILO tarafından dünyada çapında ilk defa Türkiye’de gerçekleştirilen, son derece önemli amaçlara hizmet ettiğine inandığımız ‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti. Bu başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.Sosyal diyaloğun çalışma hayatında geliştirilmesi, bu konudaki toplumsal ve kurumsal düzeydeki farkındalığın artırılması amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ILO tarafından dünyada çapında ilk defa Türkiye’de düzenlenen “Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen “Şirket Düzeyinde Sosyal Diyalog En İyi Uygulama Yarışması”nın kazananları belirlendi. Gerçekleştirdiği stratejik işbirlikleri ve atılımlarla dikkat çeken Karsan, söz konusu yarışma kapsamında “Sosyal Diyaloğu En İyi Uygulayan İşyeri Ödülü”nü alan ilk üç isim arasındaki yerini aldı.Türkiye’nin yerli üreticisi Karsan, yarışmaya hem kültürel hem de iş süreçlerinde“pozitifliği” ön planda tutan bir değişim ve gelişim sürecini hedeflemek amacıyla oluşturulan “Karsan Pozitif” isimli proje ile katıldı. Yarışma kapsamında; çalışan ile işveren arasındaki diyalog belirli konu başlıkları altında incelendi. Değerlendirmeye konu olan başlıkları ise; bilgi alışverişi, danışma, ortak karar alma, toplu müzakere ve ulusal mevzuatın gerekliliklerinin ötesine geçen yenilikçi uygulamalar oluşturdu. Ödüle hak kazanan şirketler, Türkiye İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonu’na bağlı sendikalar, STK’lar ile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Temsilcileri tarafından belirlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda gerçekleştirdiği stratejik işbirlikleri ve projeleriyle örnek çalışmalara imza atan Karsan, “Sosyal Diyaloğu En İyi Uygulayan İşyeri Ödülü”nü almaya hak kazanan isimler arasındaki yerini aldı. Ödüller, proje kapsamında Ankara HiltonSA’dakatılımıyla gerçekleşen “Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Geleceğini Birlikte Şekillendirmek” konulu panelde sahiplerine verildi. Ödül töreninekatıldı. Törende, Karsan adına ödül Karsan İnsan Kaynakları Müdürü Mücahit Korkut’a takdim edildi.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan, tüm yönetim seviyelerine ve çalışanlara yönelik gerçekleştirdikleri eğitimler ile bilgilendirmelere son derece önem verdiklerini, bu konuda her zaman daha ileriyi hedeflediklerini dile getirdi.“Karsan Pozitif” projesine de değinen, “Karsan Pozitif, hem kültür hem de iş sonuçlarımızda pozitifliği hedeflediğimiz bir değişim ve gelişim süreci. Bunun için de en değerli varlığımızın çalışanımız olduğunun bilinciyle; olumlu yaklaşımlarımızla iletişimimizde, işimizi sahiplenmemizle sorumluluğumuzda, adil, şeffaf ve rol model olan liderliğimizde, fikre önem veren, değerlendiren ve ödüllendiren dokunuşumuzda Pozitif Karsanlı’yı ve Pozitif Karsan’ı oluşturmayı hedefledik” açıklamasını yaptı. “Hem kültürel hem de iş sonuçlarımızda pozitif gelişimi ve değişimi amaçladığımız ‘Karsan Pozitif’ isimli projemizin, son derece önemli amaçlara hizmet ettiğine inandığımız ‘Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde ödüllendirilmesi bizleri çok mutlu etti” ifadelerini kullanan Korkut, “Bu başarıda katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.Söz konusu proje kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ilgili kurumlar ve sosyal ortakların kurumsal kapasitelerinin artırılması; örgütlenme özgürlüğü, toplu pazarlık ve her düzeyde sosyal diyalog konusunda kurumların ve kamuoyunun bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Türkiye’de her düzeyde sosyal diyaloğun desteklenmesi hedefiyle 1 Eylül 2016 tarihinde hayata geçirilen projeylesosyal tarafların ve ilgili kamu kurumlarının sosyal diyalog konusunda kapasitelerinin güçlendirilmesi ve sosyal diyaloğa ilişkin farkındalığın bütüncül bir bakış açısı ile her düzeyde artırılması planlanıyor. Örgütlenme özgürlüğü, toplu sözleşme ve her düzeyde sosyal diyalog konularında toplumsal ve kurumsal farkındalığın artırılması hedefiyle hayata geçirilen ve her düzeyde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesini hedefleyen projenin Ocak ayının sonunda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen yarışma ise Türkiye’de şirket düzeyinde sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla mevcut şirket uygulamalarının belirlenmesi ve iyi uygulamaların tespit edilerek kamuoyuna tanıtılması yoluyla desteklenmesini amaçlıyor.