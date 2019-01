Otokar, 10'uncu kez lider

Anasayfa » Otobüs

24 Ocak 2019

Otobüs pazarında lider değişmedi Türkiye'de satılan her 3 otobüsten 1'i Otokar oldu.



Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, 2018 yılında da faaliyet gösterdiği otobüs segmentleri toplamında liderliğini korudu. Pazarda yaşanan daralmaya rağmen, en çok tercih edilen otobüs markası olduklarını belirten; "Zor bir dönem olmasına rağmen hem iç hem de dış pazarda verimli bir yılı geride bıraktık. Faaliyet gösterdiğimiz segmentlerde pazar liderliğimizi koruduk; küçük, orta boy ve 12 metre şehir içi otobüs pazarında her kategoride en çok satılan marka olduk. 2018'de Türkiye otobüs pazarında satılan yaklaşık her 3 otobüsten 1’i Otokar oldu. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da büyümemizi sürdürdük. 2018'de otobüs ihracatımızı artırdık" dedi.Türkiye'nin öncü otomotiv sanayi şirketi Otokar, otobüs pazarındaki liderliğini pekiştirdi. 7 metreden 18,75 metreye kadar farklı uzunluktaki otobüsleri ile Türkiye'nin en geniş ürün gamına sahip olan Otokar, 2018 yılınıve Otokar yöneticilerinin katıldığı toplantı ile değerlendirerek 2019 yılı beklentilerini paylaştı. 55 yılı aşkın tecrübesi ile ürettiği otobüslerin yanı sıra Ar-Ge ve dijital dönüşüm alanında da yaptığı çalışmalarla sektörüne birçok ilki kazandıran Otokar, 2018’de defaaliyet gösterdiği segmentlerin toplamında Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs markası oldu.Toplantıda son 3 yıldır daralan otobüs pazarının 2018'de de kurda yaşanan dalgalanmaların etkisiyle ağır bir darbe alarak daralmaya devam ettiğini belirten; “2016 ve 2017'ye kıyasla çok daha zor bir yılı geride bıraktık. 2018’de toplam otobüs pazarı yüzde 29 düzeyinde daralarak yılı 3 bin 800’lü satış adetlerinde tamamladı. Küçük ve orta boy otobüs pazarında bu daralma yüzde 23, 12 metre ve üstü şehir içi otobüs pazarında ise yüzde 50 olarak gerçekleşti. Otokar olarak böylesine zor bir yılda hem iç hem de dış pazarda verimli bir yılı geride bırakmayı başardık. Yolcu taşımacılığı segmentinde 55 yılı aşkın süredir belediye ve halk otobüslerinin yanı sıra personel taşıma ve turizm amaçlı otobüsler tasarlayıp üreten Otokar; geniş ürün gamı, kullanıcı ihtiyaçlarına sunduğu çözümler ve satış sonrası hizmetleriyle tüm beklentileri karşıladı. 2018'de Türkiye otobüs pazarında satılan her 3 otobüsten yaklaşık 1'i Otokar oldu. Küçük, orta boy ve şehir içi 12 metre üzeri otobüs pazarında ise her kategoride en çok satılan marka olduk" dedi.Otokar’ın özellikle şehir içi toplu taşımacılık alanındaki teslimatlara devam ettiğini ve turizm sektörüne yönelik otobüsleriyle faaliyet gösterdiği segmentte de pazardaki liderliğini koruduğunu kaydedenşöyle konuştu:“2018 yılında faaliyet gösterdiğimiz otobüs segmentlerindeki liderliğimizi koruduk. Aynı kategoride 10’uncu kez lider olmanın gururunu yaşıyoruz. Mardin'den İzmir'e, Tekirdağ'dan Antakya'ya kadar ülke genelinde şehir içi otobüs teslimatlarımız devam etti. Ulaşım sektörünü iyi dinleyerek, değişen ihtiyaçları öngörerek ürün geliştirme çalışmalarına aralıksız olarak devam ettik. Geçen yıl yenilenen araçlarımızın kazandığı beğeni ve yılın ikinci yarısında turizm sektörü için öngörülen canlanmanın da etkisiyle satışlarımız olumlu yönde etkilendi. Bu yılın ön plana çıkan ürünü ise Sultan Mega oldu. Geçen yıl yenileyip satışa sunduğumuz Sultan Mega, güçlü motoru, zengin aksesuarları, ortadan açılan kapısı, konforu ve düşük işletme giderleriyle turizm sektörünün sultanı oldu. Yine Otokar'ın yeni tasarım yaklaşımını yansıtan Doruk T de tasarım ve özellikleriyle sektör tarafından çok sevildi.”Geçtiğimiz yıl Türkiye'deki daralan iç pazarın etkisiyle Otokar'ın ihracat çalışmalarına ağırlık verdiğini belirten"1963'ten bu yana kendi teknoloji, tasarım ve uygulamalarımız ile müşterilerin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler geliştiriyoruz. Otokar olarak tasarımımız, konforumuz, teknolojimiz ve düşük işletme giderlerimizle hedef pazarımız olan Avrupa'daki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Otokar otobüsleri bugün İspanya, Sırbistan, Almanya, İtalya, Yunanistan, Belçika, Romanya, Polonya, Macaristan, Slovenya gibi 50 ülkede hizmet veriyor. İhracat çalışmalarına verdiğimiz önem neticesinde geçtiğimiz yıl Türkiye otobüs pazarı ihracatı adetsel bazda yüzde 10 artarken, Otokar’ın otobüs ihracatıbu artış oranını 4’e katladı” açıklamasını yaptı.Otokar’ın yurtdışındaki şehiriçi otobüs ihalelerinde daha aktif olduğunu kaydeden"2018 yılında özellikle şehir içi yolcu taşımacılığında yurtdışında önemli bir atılım yaptık. Otokar Avrupa şirketimizin kurulmasıyla birlikte tıpkı Türkiye’de olduğu gibi, Avrupalı kullanıcılarımıza daha yakın olduk, ihtiyaç ve beklentileri daha iyi analiz ederek özellikle toplu taşıma ihalelerinde daha aktif bir yıl geçirdik. Geçen yıl bir Türk otobüs markasının tek kalemde aldığı en büyük otobüs ihracat anlaşmasını Bükreş Belediyesi ile imzaladık. Bükreş'in artan toplu taşıma ihtiyacını karşılamak üzere açılan 400 adetlik şehir içi otobüsün temininin yanısıra 8 yıllık satış sonrası hizmetlerini de içeren anlaşma için Romanya'da bir şirket kurduk. Teslimatlarımıza geçen yıl Aralık ayında başladık. Bu yıl da partiler halinde teslimatlarımız devam edecek. Bükreş, Otokar'ın İstanbul'dan sonra en büyük filo ile hizmet sağlayacağı şehir olacak" dedi.Geçen yıl Almanya, Fransa, Polonya, Ürdün ve Tunus'a da önemli teslimatların gerçekleştiğine değinen"Polonya’da Varşova Belediyesi’nin ulaşım hizmetlerinde bu yıl 34 adet Doruk otobüsümüz kullanılmaya başlandı. Mart ayında Ürdün'ün başkenti Amman Belediyesi'nin açtığı 100 adetlik otobüs ihalesini kazanan şirketimize, otobüslerden duyulan memnuniyet ile 35 adetlik ilave sipariş geldi. Amman Belediyesi'nin yeni 35 otobüsünü de bu yıl bahar aylarında teslim edeceğiz. Bu yıl, doğalgazlı Kent otobüslerimizin ilk ihracatı İspanya'ya yapıldı. Sadece şehiriçi değil, turizm araçlarımız da Avrupalı kullanıcıların beğenisini kazandı. Ülkemizde Doruk ismiyle tanınan ve İtalya, İspanya, Fransa, Belçika ve İsveç’te satışına başlanan Ulyso T’yi bu yıl Almanya pazarına da sunduk" açıklamasını yaptı.Otokar'ın 2013 yılında girdiği hafif kamyon segmentinde 8,5 tonluk Atlas kamyonu ile faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen H.Basri Akgül; Atlas'ın yük taşıma kapasitesi, güçlü donanım özellikleri, çevreci ve ekonomik motoru, düşük bakım giderleri ve uygun yedek parça maliyeti sayesinde mevcut kullanıcılarına yenilerini eklediklerini söyledi. “6,5-8,5 ton kamyon pazarında yüzde 18 düzeyinde bir daralma yaşandı. Otokar, bu daralmadan en az etkilenen markalardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl Atlas kamyonlarımızın Pazar payı 3 puan artarak yüzde 13’e yükseldi. Bireysel müşterilerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları da zorlu görevlerde kullanmak üzere Atlas kamyonumuzu filolarına dahil etti” açıklamasını yaptı. Otokar’ın 2018’de treyler pazarında tanker ve frigorifik araçlara odaklandığını da belirten“Bu alanda treyler üretiminde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda üretim yapıyoruz. Bu sayede geniş bir ürün gamına ulaştık. Geçtiğimiz yıl Otokar olarak tehlikeli madde taşımacılığı, bozulabilir gıda taşımacılığı ve yurt içi nakliye alanlarına odaklandık" dedi.Toplantıda Otokar'ın yurtiçi ve yurtdışındaki konumunu kuvvetlendirmek, kullanıcılara daha fazla katma değer sağlamak için aralıksız olarak çalışmalara devam ettiğini belirten"Geçen yıl ticari araç kullanıcıları için geliştirdiğimiz mobil uygulamayı kullanıma açtık. Üretimden tedarikçi ve bayilerimize kadar tüm paydaşlarımızı, yeni ve akıllı bir iş platformuna kavuşturacak dijital dönüşüm projelerini hayata geçirmeye bu yıl da devam edeceğiz. Öte yandan yine kullanıcılarımıza sağladığımız faydayı artırmak üzere Otokar araçlarına özel motor, şanzıman, aks yağı ve antifriz ürünlerini Otokar Spectra markası ile pazarı sunduk" açıklamasını yaptı.Otokar'ın 2019'da yeni ve önemli hedeflerle yola çıktığını kaydeden; "Bu yıl, müşteri beklentilerine en uygun otobüslerimizle şehir içi ve turizm taşımacılığında sektörün öncelikli tercih edilen markası olmaya devam etmeyi hedefliyoruz. Türkiye otobüs pazarındaki liderliğimizi korumayı hedefliyoruz. Buna ek olarak 2019 yılında ihracat çalışmalarına da daha fazla odaklanarak dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Avrupa ve diğer bölgelerden aldığımız siparişlerimizin teslimatlarını bu yıl tamamlayıp yurtdışı pazarı için özel olarak geliştirilecek otobüslerimiz ile hedef pazarlarımızdaki araç parkımızı artırmak için çalışacağız" dedi.