M-Sport Ralli Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası’na Ford Trucks F-MAX ile gidiyor

Anasayfa » Güncel

24 Ocak 2019, 13:30

Dünyanın en önemli ralli takımlarından olan M-Sport World Rally Team, bu ayın sonunda Monte Carlo Rallisi ile başlayacak 2019 Dünya Ralli Şampiyonası’na, Ford Trucks’ın desteği ve markanın 2019 Yılın Kamyonu Ödüllüyeni çekicisi F-MAX ile gidiyor.

Ford Trucks’ın global çapta motor sporlarına destek olduğunu belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası bir marka olarak motor sporlarına yatırım yapıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda, 21 yıldır dünya ralli pistlerinde mücadelesini başarıyla sürdüren M-Sport’u, ödüllü yeni çekicimiz F-MAX ile desteklemekten mutluluk duyuyoruz.” dedi.Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2019 sezonunun açılacağı Monte Carlo Rallisi için geri sayım başladı. 24-27 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenecek Monte Carlo Rallisi’nde, Ford ralli takımlarını yöneten M-Sport World Rally Team’e, Ford Trucks ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX ile hizmet verecek.2019 Dünya Ralli Şampiyonası, toplam 14 rallinin yer aldığı yoğun ve zorlu bir takvimle bu ay başlıyor. Sezon, 24 Ocak'ta Monte Carlo Rallisi ile başlayarak 14 Şubat'taki İsveç Rallisi ile devam edecek. Meksika, Fransa, Arjantin, Şili, Portekiz ve İtalya’da düzenlenecek yarışların ardından yaz arasına girecek WRC 2019 sezonu, 4 Ağustos'ta Finlandiya Rallisi ile tekrar başlayacak. 22 Ağustos'ta düzenlenecek Almanya Rallisi’nin ardından 12-15 Eylül 2018 tarihlerinde Türkiye Rallisi yapılacak. Sezon, sonbahar aylarında Büyük Britanya, İspanya ve Avustralya Rallisi ile son bulacak.Geçen yılın Eylül ayında M-Sport World Rally Team ile bir iş birliğine imza atan Ford Trucks, 2019 ile 2020 sezonları boyunca ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekicisi F-MAX ile dünya ralli yollarında M-Sport ekibine hizmet verecek.Ford Trucks’ın global çapta motor sporlarına destek olduğunu belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, “Uluslararası ağır ticari araç pazarında en büyük üreticilerden biri olan Ford Trucks olarak, 60 yıla varan kamyon üretim tecrübemizi pazarın ihtiyaçlarını karşılayan ürün geliştirme becerimizle birleştiriyoruz. Orta Doğu, Afrika ve Avrupa’da büyümemizi devam ettirirken uluslararası bir marka olarak bir yandan da motor sporlarına yatırım yapıyor ve destekliyoruz. Bu kapsamda ilk ortaklığımızı Ford GT yarış takımı ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (FIA World Endurance Championship) yaptık ve 3 yıldır verdiğimiz desteğe devam ediyoruz. Araçlarımızın dördü, bu iş birliği kapsamında Ford GT’nin Şampiyona sırasında naklini sağladı. Desteklediğimiz ralli takımlarından bir diğeri olan VDR Trucks Racing ise Dakar 2019 Rallisi’nde ilk kez Ford Trucks kamyonları yarıştı. Motor sporlarına verdiğimiz desteği, M-Sport ile geçen yıl Eylül ayında yaptığımız iş birliği ile sürdürüyoruz. Ford Trucks olarak, ‘2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY)’ ödüllü yeni çekimiz F-MAX ile M-Sport Dünya Ralli Takımına hizmet vereceğiz. Bu kadar başarılı bir ekibe hizmet vereceğimiz için çok mutluyuz. F-MAX’i tercih eden M-Sport’a Dünya Ralli Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz.” dedi.