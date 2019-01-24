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Aktaş Holding önümüzdeki 5 yılda 250 milyon dolar ciro hedefliyor

24 Ocak 2019, 12:57

Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, 80. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kent protokolünün de katılımıyla Gala Yemeği düzenledi.





Crowne Plaza ev sahipliğinde düzenlenen gecede konuşan Aktaş Holding İcra Kurulu Başkanı İskender Ulusay, şirket olarak 2018 yılını hedefledikleri noktanın da üzerinde kapattıklarını söyledi.



“80 yıllık bu başarı hikayesinin her anı gururla ve emekle dolu” diyen Ulusay, "Otomotiv, Yapı, Endüstri, Savunma Sanayi ve Raylı Sistemler gibi pek çok alanda faaliyetleri bulunan şirketimiz, toplamda 7 üretim ve depolama tesisiyle dünya ölçeğinde faaliyetlerine devam ediyor. Bugün gelinen noktada, adeta üzerinde güneşin batmadığı bir şirket olduk. Öyle ki bugün itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nden Çin’e, Almanya’dan Brezilya’ya kadar, tüm dünya ölçeğinde katma değer yaratmayı sürdürüyoruz. 6 kıtada, 100’den fazla ülkede ürünleri satılan şirketimiz, dünyada kendi sektöründe yüzde 17'ye ulaşan bir pazar payına sahip” ifadelerini kullandı.



Küresel rekabette Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ediyor

Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulmuş olan Aktaş Holding'in, bağımsız yedek parça grubunda dünyanın en geniş ürün gamına sahip şirket olduğunu vurgulayan Ulusay, “Aktaş Holding olarak, AR-GE çalışmaları neticesinde geliştirdiğimiz yenilikçi ve verimlilik esaslı ürünlerle, küresel rekabette Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme çabasındayız. Şirket olarak zaten ilk günden beri, yerli ve milli üretime öncelik veren anlayışın sonuna kadar destekçiyiz. Bu bilinçle de üretim süreçlerimizde kullanılan hammadde ve parçaların yüzde 60'tan fazlasını yurtiçinden tedarik ediyoruz. Ciromuzun büyük kısmı ihracattan geliyor. Airtech markamız, Turquality Destek Programı’nda yer alıyor. Bu program, küresel rekabette bize ciddi katkılar sağlıyor” şeklinde konuştu.



ABD, Hindistan ve Rusya’da yatırım planları

2018 yılsonunu grup toplamı olarak 100 milyon dolarlık ciro ile kapattıklarını vurgulayan Ulusay, “Toplam iş hacmimizde, yurtdışı pazarlardaki talep doğrultusunda %70’lik büyüme planlıyoruz. Amerika, Hindistan veya Rusya’da yeni üretim yatırımları yapılmasını öngörüyoruz. Kullandığımız makineleri büyük oranda kendimiz geliştirirken, bu makineleri Türk makine sanayisine yaptırıyoruz. Ayrıca Aktaş Holding olarak, 2025 yılına kadar planlanan 1.000 gölet projesinin en büyük tedarikçisiyiz. Bununla birlikte, son 8 yılda büyük önem verdiğimiz AR-GE'ye ciromuzun yüzde 3'ünü ayırıyoruz. Ve önümüzdeki 5 yılda, ciromuzu 250 milyon dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. 2022 ya da 2023 yılında, şirketimizi halka arz etme düşüncemiz de söz konusu” şeklinde konuştu.



Öte yandan düzenlenen organizasyona; CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, İŞKUR İl Müdürü Eren Türkmen, SGK İl Müdürü Erhan Karaca, RUMELİSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kumova ve yönetim kurulu üyeleri, MİB Başkanı Ahmet Özkayan, TAYSAD Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı ve TKYD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır ile birlikte, iş, siyaset ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.



Aktaş Holding 80. Yıl Gala Yemeği Alba Orkestrası eşliğinde gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.









