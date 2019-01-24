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Temsa İş Makinaları’nda üst düzey atama

24 Ocak 2019, 12:33

Temsa İş Makinaları bünyesinde Pazarlama Müdürlüğü görevine Zeynep Özen getirildi.

Sabancı Holding iştiraki olan Temsa İş Makinaları’nın distribütörlüğünü yürüttüğü her biri kendi alanında dünyanın lider markası konumunda olan Komatsu, Volvo Trucks, Crown, Dieci ve TerexFinlay markalarının iletişimi ve pazarlama faaliyetlerinden Zeynep Özen sorumlu olacak.



Kariyerine 2004 yılında Tırsan Treyler’de başlayan Özen, 15 yıl otomotiv ve ticari araç sektöründe farklı pazarlama pozisyonlarında çalıştı. Tırsan Treyler’de DAF, Kaessbohrer, Talson ve Tırsan markalarından sorumlu pazarlama uzmanı olarak görev almasının ardından, 2007 yılında başladığı Temsa Motorlu Araçlar bünyesinde Pazarlama ve Kurumsal İletişim Yöneticiliği görevini 11 yıl sürdüren Özen,Mitsubishi Motors ve Fuso markalarının pazarlama ve iletişim faaliyetlerini yürüttü.

Zeynep Özen, 2003 yılında Marmara Üniversitesi Almanca İşletme bölümünden mezun oldu. 2006 yılında ise aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Fakültesinde, Almanca Üretim Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özen, akıcı şekilde İngilizce ve Almanca konuşmaktadır.



