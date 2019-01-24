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KIA’da yeni yıl fırsatları devam ediyor

KIA’da yeni yıl fırsatları devam ediyor

Tarih 24 Ocak 2019, 12:03

2019 yılına hızlı bir giriş yapan KIA,Cerato ve Stonic modellerinde yeni yıl fırsatlarına devam ediyor.

Güney Koreli otomotiv devi KIA, yeni yılda kampanyalarına ara vermeden devam ediyor. Kampanyalar kapsamında KIA Cerato ve KIA Stonic modellerinde 50 bin TL’ye 18 ay taksit ve yüzde 1,55 faiz avantajı sunuluyor. 

KIA Stonic’de 7.500TL indirim fırsatı  
KIA’nın B SUV segmentinde dinamik ve ödüllü tasarımıyla dikkat çeken otomobili Stonic, 31 Ocak tarihine kadar 7.500TL indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. KIA Stonic, 17 inç alüminyum jant, LED gündüz farları, 7 inç dokunmatik ekranı, geri görüş kamerası, sunroof ve otomatik şanzıman özellikleriyle KIA yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor.

Dizel & Otomatik KIA CeratoPrestige 123.700TL
KIA’nın geniş iç hacmi, düşük yakıt tüketimi ve keyifli sürüşü ile sınırları zorlayan modeli KIA CeratoPrestige, dizel otomatik fırsatıyla 31 Ocak’a kadar 123.700 TL’den satışa sunuluyor. KIA CeratoPrestige, fiyat ve dizel motor avantajının yanı sıra otomatik şanzımanı, geri görüş kamerası, ön ve arka park sensörü, 7 inç dokunmatik ekranı vesunroof gibi sınıfında bulunmayan pek çok özelliğiyle KIA yetkili satış noktalarında yeni sahipleriyle buluşmak için hazır.



 

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