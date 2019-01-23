DNT, büyümeye devam ediyor

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23 Ocak 2019, 15:14

Denizlili DNT Uluslararası Nakliyat, Renault Trucks filosu ile Avrupa’da hedef büyütüyor.

Merkezi Denizli’de bulunan DNT Uluslararası Nakliyat, tekstil başta olmak üzere mermer, hammadde ve bakır gibi ihraç ürünlerinin Avrupa’ya lojistiğini sağlıyor. Son üç yılda yüzde 100 büyüme ile yatırımlarını arttıran DNT, yeni 13 adet Renault Trucks T 460 4x2 Euro 6 çekici ile 2019’da da hedeflerini büyütüyor.Araçlarını Denizli’deteslim alan2008’den bu yana Renault Trucks çekicileri kullandıklarını belirtti. Yeni teslimatlarıyla 60 araçlık filolarındaki 56 çekicinin Renault Trucks olduğuna değinen“Filomuza yatırım yaparken araç satın alma maliyetleri, çok önemli ama tek başına yeterli değil. Yakıt ve servis giderleri, lojistik filoları için en az araç satın alma maliyeti kadar öncelikli. Bu nedenle 2008’den bu yana Renault Trucks araçlar ile operasyonlarımızı sürdürüyoruz” şeklinde açıkladı.Avrupa’da parsel sayısını 20 ülkeye çıkartarak büyüme kaydettiklerine değinenaraç ve sefer sayılarının da bu doğrultuda arttığını belirtti. 2008’de Renault Trucks Premium çekicileri kullanmaları ile yüzde 3’lük yakıt tasarrufu sağlamaya başladıklarını ekleyen“Renault Trucks, T serisini sunduğunda alımlarımıza bu modellerle devam ettik. Premium modellerle sağladığımız yakıt tasarrufu, T serisi sayesinde ek yüzde 2’lik düşük tüketim ile daha da arttı” dedi.Renault Trucks’ın sunduğu satış sonrası hizmetler ve düşük bakım giderleri ile de maliyet tasarrufu sağlayan DNT, yeni araçlarını 3 yıllık Reference Servis Sözleşmesi ile teslim aldı. Reference Bakım Sözleşmesi kapsamında Renault Trucks satış sonrası ekibi tarafından bakım planları hazırlanarak araçların kullanım süresi optimum seviyeye çıkıyor. Planlı bakımlar ile operasyonlarda aksama olmaması sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.Ayrıca 2008 yılından bugüne Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) müşterisi olan DNT, bu yatırımında da Renault Trucks Finansal Hizmetler’in avantajlı finansman ürünlerinden yararlanarak toplam çözümleri kullanmış oldu.Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, araçların teslimatında açıklama yaparak; “Müşterilerimizin karlılığını arttırmak için toplam sahip olma maliyetlerini gözetiyoruz. DNT Uluslararası Nakliyat, araçlarımızın performansı kadar yakıt tasarrufundan oldukça memnun. Bu nedenle filolarında Renault Trucks çekicilerin hakim olması ve iş birliğimizin gelişerek devam etmesi gurur verici” diye belirtti.Teslimata katılanRenault Trucks satış sonrası hizmetlerine dikkat çekerek; “DNT’nin Renault Trucks çekicileri tercih etmesinde uygun bakım giderlerinin ve satış sonrası hizmetlerden memnuniyetlerinin etkili olduğunu biliyoruz. Bakım sözleşmeleri kapsamında tüm planlamalarını satış sonrası ekibi olarak yapıyoruz. Ayrıca DNT, Renault Trucks’ın Avrupa’daki 7/24 yol servis hizmetlerinden de oldukça memnun” dedi.