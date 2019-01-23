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Yapay zeka uyumlu süper bilgisayar ZF ProAI

23 Ocak 2019, 12:19

ZF, ZF ProAI RoboThink ile otomotiv alanında en güçlü yapay zeka uyumlu kontrol ünitesini sunmaktadır.

Friedrichshafen / Las Vegas’ta bu yıl yapılan CES fuarına ZF, otomotiv süper bilgisayarının en son modelinin tanıtımı için katıldı. ZF ProAI RoboThink merkezi kontrol ünitesi, sektörde türünün en yüksek performansını sunuyor. Araba üreticileri de sistemin modüler ve ölçeklenebilir yapısından faydalanmaktadır. ZF ProAI ürün ailesindeki dört model, temel ADAS (gelişmiş sürücü destek sistemleri) işlevinden otonom araçlara, ticari araçlara ve endüstriyel uygulamalara kadar tüm uygulamalara en uygun şekilde yapılandırılabilir. Özellikle MaaS uygulamaları için devrim niteliğinde bir atılım: Müşteriler yazılım mimarisini de belirleyebiliyor.



Daha büyük işlem gücü ve yapay zeka, ADAS 4. seviye ve daha üst seviyedeki otonom sürüş işlevlerinde önemli gereksinimlerdir. Güvenlik ve araç kontrolünü iyileştirmek için araç içini ve yolcuların konumunu izlerken aynı zamanda araç çevresinin 360 derecelik analizi için de yüksek performanslı bir kontrol ünitesine ihtiyaç vardır. Araç servis sektörü artık otomotiv alanında dünyanın en güçlü merkezi kontrol ünitesi olan ZF ProAI RoboThink’ten yararlanabilir. ZF ProAI ürün ailesindeki bu son nesil sistemin kendi grafik işlemcisi bulunmakta olup, toplamda 150 teraOPS'den (saniyede 150 milyar hesaplama işlemine eşdeğer) oluşan bir bilgisayar performansı sunar ve modüler olarak dört üniteye kadar birleştirilerek, toplam 600 teraOPS’lik bir performans sağlar.



ZF İleri Mühendislik Sorumlusu ve ZF Zukunft Ventures GmbH Genel Müdürü Torsten Gollewski bu özelliği "ZF ProAI Robothink'in eşsiz özelliği, modüler donanım konsepti ve açık yazılım mimarisidir. Amacımız, otonom sürüş alanındaki mümkün olan en geniş işlev yelpazesini sağlamaktır.” sözleriyle açıkladı.



ZF, dört farklı modelle, hemen hemen tüm olası uygulama senaryolarını ve kullanım durumlarını karşılıyor. ZF ProAI Gen1, tüm NCAP 2022 standartlarına uygun, düşük maliyetli bir başlangıç seviyesi modelidir. ZF ProAI Gen2, kısmen ve ileri seviye otomatik Seviye 2 ve dual modda Seviye 3 sürüşler gerçekleştirme için yeterli bilgi işlem gücüne sahiptir. Bir sonraki seviyede bulunan ZF ProAI Gen3 ise, geniş bir modülerlik sunarak, farklı çipleri üç performans panelinde bir arada kullanır. Bu model, otomatik sürüş için Seviye 4’e kadar gerekli verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesi için yeterli bilgi işlem gücü sağlamaktadır. En yeni model olan ZF ProAI RoboThink, ölçeklenebilir teraOPS ve kendi grafik işlemcisi ile en güçlü ve en üst seviyedeki çözüm olup, Seviye 4 ve daha üst sürümlerdeki bağımsız sürüş uygulamaları için idealdir.



ZF ProAI ürün ailesi, geleneksel işlevler ve AI algoritmalarını kapsayan yazılım algoritmalarını kişiye özel entegre eden açık bir platform sunar. Üstelik, otomotiv alanında yaygın olan AutoSAR, Adaptive AutoSAR ya da QNX gibi çeşitli işletim sistemlerini desteklemekte olup, diğer platformlar da geliştirildikçe eklenecektir. NVIDIA ile yürütülen başarılı işbirliği, ZF ProAI RoboThink ile devam ediyor. Ancak ZF, müşterilerine aynı teknolojiyi diğer üreticilerin çipleriyle donatma seçeneği de sunuyor. ZF, Amerikan yarı iletken üreticisi Xilinx ile yeni bir ortaklık kurdu. Bu yaklaşım, donanım ve yazılım mimarisinde sabit bir kombinasyon kullanan, işlevselliği sınırlandıran ve daha fazla maliyet getiren piyasadaki diğer sistemlere kıyasla benzersizdir.



ZF ProAI, MaaS uygulamalarını destekliyor

Robot-Taksi’ler ve otonom insanlar ya da kargo taşımacıları, çok daha yüksek bilgi işlem gücüne sahip merkezi kontrol ünitelerinin gelişimini büyük ölçüde hızlandırıyor. Çünkü, MaaS uygulamalarında kullanılan güçlü alan bilgisayarları, yalnızca kamera, radar ve LIDAR verilerinin birleşmesiyle oluşan karmaşık çevre hesaplamaları değil, aynı zamanda bulut üzerinden kullanıcı verilerini, ödeme sistemleri ve hepsinden öte optimum rota planlama ve uygulamalarını da yönetmektedir. Karmaşık algoritmalar, bunları insanların veya eşyaların mobilite ve taşıma ihtiyaçlarına göre hesaplayarak, mevcut trafik durumu ile gerçek zamanlı olarak karşılaştırabilir.



Torsten Gollewski, "Kontrol ünitelerinin, Robot-Taksi’ler ve otonom insanlar ya da kargo taşımacılarına sunduğu bilgi işlem gücünün, otomatik sürüşlü binek araçlarına kıyasla çok daha yüksek olacağını" söylüyor. "Taksi hizmeti verenlerden gelen daha fazla bilgi işlem gücü talebi, öngörülenden çok daha erken ortaya çıktı. Bugün, otonom sürüş pazarına, yerleşik araç üreticilerinden çok yeni araç servis sağlayıcıları yön veriyor.”



ZF ProAI ailesi, kullanım durumuna bağlı olarak; kameralardan, LIDAR ve radar sistemlerinden alınan verilerin eşleştirilmesi için ideal bir platform sağlayan bir bilgi işlem gücü sunuyor. ZF'nin bu yıl e.GO Mobile AG ile ortak girişim kapsamında toplu üretimine başlayacağı insan ve kargo taşıma sistemi de otomatik sürüş işlevleri ve ağ oluşturmada ZF ProAI'yi kullanacak. Bu teknoloji aynı zamanda ZF ve Baidu arasındaki stratejik işbirliğinde de önemli bir rol oynayacak. İki şirket, Çin'de otonom sürüş teknolojisi için üretime geçmek üzere daha fazla geliştirmek amacıyla gelişmiş bilgisayarların ölçeklenebilirlik ve modülerlik özelliğini kullanacak.



