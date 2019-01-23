ZF sensör gücü

Anasayfa » Teknoloji

23 Ocak 2019, 12:16

ZF’nin tam kapsamlı radarı, yeni algılama yetenekleri sağlıyor.

Friedrichshafen / Las Vegas’ta bu yıl yapılan CES fuarında ZF, araççevresini hem içeriden hem de dışarıdan daha net algılayan ve bu sayede geleneksel ve otomatik araçlarda güvenliği artıran güçlü sensör portföyünü tanıttı. Yeni ve tam kapsamlı bir radar olan LiDAR sistemi, yenilikçi kameralar ve akustik sensörleri içeren mimarisiyle güçlü bir sensör sistemi oluşturmak için ZF ProAI ürün ailesinin süper bilgisayarları ile birleştirildi.bu özelliği “Otonom sürüş sistem mimarimizde, araçların çevrelerini dijital olarak tespit etmeleri için gereken tüm duyulara sahip bir sensör seti geliştirdik.” diyerek açıkladı. “Sistemlerimiz, güvenli ve otomatik sürüş işlevleri sağlamadaihtiyaç duyulan, gerçek zamanlı çevre algılaması ve sinyal işlemlerini daha kesin olarak ve fazlasıyla yerine getirmektedir.” diyerek ekleme yaptı.Sensör seti, ZF’nin son nesil kameraları, radarları, LiDAR ve akustik sensörleri ve yazılım olarak da ZF ProAI merkezi kontrol ünitesinde bulunan algılama ve sınıflandırmada kullanılan araç ve algoritmalar ile araç kontrolünden oluşmaktadır. Tüm mimari, aşırı sıcaklık ve titreşimler gibi zorlu otomotiv gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu son derece gelişmiş sensör sistemleri, ileride uygulamaya konacak güvenlik düzenlemeleri ve NCAP gibi tüketici güvenliği derecelendirmelerine uyum bakımından da önem taşımaktadır.ZF’nin, aracın ön tarafına yerleştirilen yüksek çözünürlüklü, tam kapsamlı radarı; hız, mesafe, açı çözünürlüğü ve yükseklik gibi dört farklı boyutta üstün algılama performansı sağlamaktadır. Bu yüksek performanslı 77 GHz sensör, birinci sınıf ADAS (ileri sürücü destek sistemleri) uygulamaları ile ileri seviyede otomatik ve otonom sürüşe uygun şekilde tasarlanmıştır (Seviye 3 ve üstü). Diğer radar sistemlerinde olduğu gibi; elektromanyetik (radyo) dalgalar ileterek nesne aralığını, açısını ya da hızını (eko ilkesi) hedefler ve belirler. Yüksek çözünürlüklü sensörü ise, üç boyutlu çevre görünümü oluştururken yüksekliği daha net olarak ölçer. Radar, ZF’nin ADAS işlevleri sağlayan orta menzilli radarları gibi, birçok kötü hava koşulunda ya da düşük ışık ve kötü görüş koşullarında bile çalışabilir.Yazılım araçlarıyla birleştirilen ve lazer teknolojisine dayalı LiDAR sensörleri, aynı zamanda araç çevresinin 3D modelini de daha net oluşturabilir durumda. Nesneleri ve boş alanları, karmaşık trafik durumları ve hemen hemen tüm aydınlatma koşullarında daha iyi algılamakta. ZF ve Ibeo işbirliğiyle geliştirilen yeni, yüksek çözünürlüklü LiDAR’ı, yayaları ve küçük nesneleri üç boyutlu olarak daha iyi tespit etmektdir. Bu özellikle, Seviye 3 ve üstündeki ileri seviye otomatik sürüşlerde önemli bir rol oynamaktadır. Katı hal teknolojisi sayesinde, bu yenilik önceki çözümlere göre çok daha güçlüdür. Sensörler modüler tasarımı ve görüş alanı seçenekleri sayesinde çeşitli uygulamalarda kullanılabilir.ZF tarafından geliştirilen S-Cam4 modeli, S-Cam yelpazesindeki ürünlerin geliştirilmesi ve genişletilmesiyle ortaya çıktı. Bu teknoloji, 100 derecelik görüş alanı ve 1,7 megapiksel Yüksek Dinamik Aralıklı (HDR) görüntü sensörüyle, şehir ortamında yayaları ve bisiklet sürücülerini algılamada yüksek performans sağlamakta. Kameralarda ZF'nin uyarlanabilir hız sabitleyicisi, otomatik ani fren ve şerit takipsistemi için geliştirilen boylamasına ve enine ileri kontrol algoritmalarının yanı sıra diğer fonksiyonlar da mevcuttur.Oldukça küçük yuvalara takılabilen Uzak Kamera Başlıkları, araç çevresini algılayarak sürücüye video görüntüsü aktarır ve nesneleri sınıflandırır. Araç çevresinde 360 derecelik görüntü elde etmek için 12 kamerayı birleştirmek mümkündür. Üreticiler her bir uzak kamera için 1,2 ila 8 megapiksel arasında sensör çözünürlüğü ve 28 ila 195 derece arasında görüş alanı seçebilirler. Bu sayede, müşterinin özel gereksinimlerini karşılayacak çoklu kamera sistemi uyarlanabilir.Araçtaki yolcular, ileri seviyede otonom sürüş sayesinde araç içinde daha fazla hareket serbestliği elde ederler. ZF'nin üç boyutlu iç kamerası, konfor ve güvenlikle ilgili yeni avantajlar sağlar. ZF İç Gözlem Sistemi’nin bir parçası olarak, yolcuların boyutu, konumu ve duruşuyla ilgili gerçek zamanlı bilgiler toplar. Sonuç olarak, araçta çeşitli yolcu güvenliği sistemlerinin performansı, acil durumlarda çarpışma etkisini daha da hafifletebilecek şekilde uyarlanabilir.Sürücü izleme özelliği, sürücü ve otopilot arasındaki geçiş senaryolarında da önemli bir rol oynayacaktır. İç Gözlem Sistemi aynı zamanda sürücünün ellerinin direksiyonda olması, aktif olarak direksiyonu tutması ve kafasının yola dönük olması gibi ayrıntıları takip edebilir.Sound.AI sayesinde ZF, araçlara işitme özelliği de kazandırır. Sistem, diğer özelliklerin yanı sıra, siren sinyallerini de analiz ederek, siren sesine göre ne tür bir acil durum aracının yaklaştığını ve hangi yönden geldiğini belirler. Sistem göstergesi sürücüyeya dagibi talimatlar da verebilir. Seviye 4'ten itibaren tam otomatik araçlar, bağımsız olarak bu tür manevralar yapabilir.“Kombine sensörümüzün gücü, gelecekteki ihtiyaçların tek bir tedarikçiden karşılanmasını sağlayabilmektedir. Çevre tanıma sistemlerimiz, hava veya aydınlatma koşulları nasıl olursa olsun, güvenli ve ileri seviye otomatik ve otonom sürüş için gereken hassasiyet ve yedekleme seviyesi ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır.” diyor. LiDAR, radar, kamera ve Sound.AI sistemlerinin ürettiği büyük veri hacmi, temiz bir dijital ortam modeline çevrilmelidir. ZF bu amaçla, otomotiv sektöründe bulunan en güçlü merkezi bilgisayarlar olan ZF ProAI ürün ailesini geliştirmiştir.