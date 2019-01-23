ZF şehir trafiğine yeni yöntemler kazandırıyor

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23 Ocak 2019, 11:56

Yenilikçi mobilite çözümlerinde ZF otomotiv sistemlerinin başarısı.

ZF, CES 2019 fuarında şehir taşımacılığındaki yeni biçimlerin çalışma tarzını sergileyerek, direksiyonsuz ve pedalsız çalışan Robot-Taksi’yi tanıttı. Kullanıcılar, akıllı telefon ya da tablet kullanarak taksiyiçağırabiliyor, taksi ise otonom bir manevra yaparak yolcuları alıp gitmek istedikleri yere kadar götürüyor., Robot-Taksi’yi, “Şehir merkezlerinde insan ve eşya taşımacılığı gittikçe arttığı için, otomasyon, elektrifikasyonve ağ iletişimi de daha kritik etkenler haline geliyor.ZF, kapsamlı sistem yetkinliğimiz sayesinde yeni nesil trafiği mümkün kılarak ona şekil veriyor.” sözleriyle tanıttı."Esnek ve modüler sistem çözümlerimiz yalnızca geleneksel otomobil imalatçıları için değil, mobilite pazarına giren yeni şirketler için de cazip imkanlar sunuyor." diyerek ekleme yaptı.ZF, Robot-Taksi sunumuyla, robottaşıtların ve benzer hizmetlerin geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan çözümlerin mümkün olduğunu gösteriyor. ZF sensör yelpazesi, şirketin "gör, düşün, uygula" felsefesine uygun olarak, demo aracın çevresini tam olarak tespit etmesini sağlıyor. Otonom sürüşte yüksek performans sağlayan gelişmiş bilgisayar sistemi ZF ProAI RoboThink, yüksek miktarda sensör verisi işleyerek, bu verileri anlamlı bir tabloya dönüştürecek ve araç için doğru komutları verecek şekilde tasarlanmıştır. Ardından bu komutlar; şasi, çekiş, direksiyon sistemi, fren ya da yolcu güvenlik sistemleri gibi araç hareket kontrolü ve geliştirilmiş güvenlik sağlayan ZF sistemleri tarafından uygulanıyor.ZF ayrıca mobilite hizmetlerine yönelik bulut tabanlı platformu ile akıllı mekanik sistemleri üzerine de yoğun çalışmalar yürütüyor. Her türlü tedarikçinin, taksi çağırma, yenilikçi teslimat hizmetleri ve filo yönetimi gibi kendi fonksiyonlarını entegre etmesi de mümkün olacak. Araç yazılımı bulut sistemi üzerinden güncellenebiliyor.Sürücü işyeri verimliliğini artırmada, tam otomatik teslimat kamyonları ve Robot-Taksi’ler gibi yeni konseptlere yönelik talepler söz konusu. CES demo aracına kurulan ve ZF-Faurecia işbirliğiyle geliştirilen Trendsetting Cockpit, çalışmaların nereye yol aldığını gösteriyor. Direksiyon ve pedallar olmadan manevra yapmak mümkün olup, üç adet ekranla donatılmıştır. Ayrıca sürücüler de istedikleri yere oturabiliyor. Böylece; daha fazla esneklik, hareket özgürlüğü ve iç mekan kullanımında yeni seçenekler sunuyor.