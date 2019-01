Anasayfa » Güncel

Citroën C3 WRC 2019 sezonunu Monte Carlo rallisi’yle açıyor

22 Ocak 2019, 17:55

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total WRT, 24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ve sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo Rallisi’ne hazır.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo Rallisi’yle başlıyor. Monte Carlo’nun asfalt ve karlı etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.



Bu yıl, altı kez WRC şampiyonu olan Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ve 2018’de elde ettiği sonuçlarla dikkatleri toplayan Esapekka Lappi – Janni Ferm ekipleriyle şampiyonayı takip edecek olan Citroën Total WRT, Monte Carlo Rallisi’nin en iddialı ekiplerinden.



2018 sezonu başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën video serisi bu yıl da devam ediyor. Monte Carlo Rallisi için hazırlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.



Yarış ile ilgili bilinmesi gerekenler

• 16 özel etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 323.83 km.

• Yarışta ekipleri ve otomobilleri zorlu virajlar kadar karlı zemin de zorlayacak.

• Citroën bu ralliyi 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012 ve 2013 yıllarında kazanarak toplamda 7 kez Monte Carlo Rallisi’ni podyumun en üst basamağında bitirdi.