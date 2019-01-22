TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi
IAA 2018 HANNOVER

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Citroën C3 WRC 2019 sezonunu Monte Carlo rallisi’yle açıyor

Citroën C3 WRC 2019 sezonunu Monte Carlo rallisi’yle açıyor

Tarih 22 Ocak 2019, 17:55

Citroën’in Dünya Ralli Şampiyonası’nda yarışan takımı Citroën Total WRT, 24-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan ve sezonun ilk rallisi olan Monte Carlo Rallisi’ne hazır.

2019 Dünya Ralli Şampiyonası Monte Carlo Rallisi’yle başlıyor. Monte Carlo’nun asfalt ve karlı etaplarında düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacaklar.

Bu yıl, altı kez WRC şampiyonu olan Sébastien Ogier – Julien Ingrassia ve 2018’de elde ettiği sonuçlarla dikkatleri toplayan Esapekka Lappi – Janni Ferm ekipleriyle şampiyonayı takip edecek olan Citroën Total WRT, Monte Carlo Rallisi’nin en iddialı ekiplerinden.

2018 sezonu başında başlayan ve her yarış öncesinde yayınlanan Little Big Racing by Citroën video serisi bu yıl da devam ediyor. Monte Carlo Rallisi için hazırlanan videoya buradan ulaşabilirsiniz.

Yarış ile ilgili bilinmesi gerekenler
•    16 özel etaptan oluşan yarışın özel etap uzunluğu 323.83 km.
•    Yarışta ekipleri ve otomobilleri zorlu virajlar kadar karlı zemin de zorlayacak.
•    Citroën bu ralliyi 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2012 ve 2013 yıllarında kazanarak toplamda 7 kez Monte Carlo Rallisi’ni podyumun en üst basamağında bitirdi.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Şahinay Makina fark yaratıyor

 Şahinay Makina fark yaratıyor Şahinay Makina kadın istihdamına verdiği destek ve ınovasyonla kobi sektöründe fark yaratıyor.

IVECO Takımı, Dakar 2019 Rallisinde dört kamyonu ile ilk 10’da, podyumda yerini aldı

 IVECO Takımı, Dakar 2019 Rallisinde dört kamyonu ile ilk 10’da, podyumda yerini aldı Dünyanın en zorlu yarışının 41. versiyonu 5 bin kilometrelik zorlu zeminin ardından sona erdi.
Vahit MAHMATLI
Bilgi çağı ve bekâ

E-Bülten Aboneligi





Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı