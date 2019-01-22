Anasayfa » Güncel

Şahinay Makina fark yaratıyor

22 Ocak 2019, 13:46

Şahinay Makina kadın istihdamına verdiği destek ve ınovasyonla kobi sektöründe fark yaratıyor.



Otomotiv sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Şahinay Makina, Dilovası İmes Organize Sanayi Bölgesinde 4000 m2 kapalı alanda 32 personelle ayda 200 ton sac işleme kapasitesine sahip. Her geçen gün emin adımlarla büyümeye devam eden firma, müşterinin değer yargılarına sahip çıkarak, gelişen dünya ve teknolojiye paralel olarak değişen müşteri taleplerine hızlı iş gücüyle cevap veriyor. Firmanın 2019 hedefleri arasında ihracat yapabilir hale gelmek en üst sırada yer almaktadır.



Küresel pazarda kabul edilir bir standart olan IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi belgesine de sahip olan Şahinay Makina, 2018 yılında üretim kapasitesini %20 daha arttıracak makina yatırımı yapmış ve müşterilerinden gelen kapasite artışı taleplerinin büyük bir kısmına cevap vermiş bulunmaktadır. Firma, 2005 yılından itibaren üretim süreci ve sistemlerini optimum değerde desteklemek amacıyla, kendi yazılım ve IT-Sistemini oluşturarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıran inovasyona erken dönemde adapte oldu vegelişen dünyaya ayak uydurmaya başladı.



İş geliştirme direktörü Birgül Şahingöz ilhan, dönüşen dünyaya ayak uydururken güven ve birliğin gücünü kaybetmeden ilerlediklerini belirtiyor.“Teknolojik devrimlerin yaşandığı bir dünyada hala değişmeyen beklenti var, o da ‘’güven’’. Güvenilir bir tedarikçi sizin aynanızdır. Şahinay Makina, müşterilerinin ihtiyaçlarını en ön planda tutarken kalitesinden ve hızlı çözümlerinden ödün vermemek ilkesiyle çalışır. Kalite, güven ve süreklilik sağlarken teknolojiye bağlı dönüşümlerinde de iş ortaklarıyla birlikte ilerleyen değişimi ve gelişimi benimsiyor. Yeni pazarları araştırmaya devam ederken gelecek yıl için metal sac şekillendirme konusunda ihracatı direkt yapmak üzere altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüz ile ilgili yenilikleri yakından takip ederek inovasyonla sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz.”



Şahinay Makina hizmet alanında kadın istihdamına verdiği destekle öne çıkıyor



Sektörde kadın çalışan sayısının oldukça az olmasına rağmen öne çıktığı noktalardan biri hiç çalışmamış kadınları dahi bünyesinde istihdam etmesi; kadın çalışan oranının %40’ı bulan firmada 10’a yakın kadın çalışan birebir üretimde yer almakta.

İlhan, iş sahasında kadın erkek eşitliğine önem verdiklerini, gelecek yıllarda kadın istihdamının çok daha artış göstereceğine inandıklarını belirterek, sektördeki kadın çalışan oranının artışının kadının doğasında olandikkat ve titiz özelliğinin kalite açısından iyi sonuçlar alınmasına olanak sağlayacağının da altını çiziyor.



Firma sürdürülebilirliğe ve sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapmaya devam ediyor



Şahingöz, Dilovası İmes Organize Sanayi Bölgesinde yer alan firmanın kendi içinde organik bahçesinde yetiştirdikleriyle de sürdürülebilirliğe dikkat çekmelerinin yanı sıra çalışanlarının çocuklarına özel “eğitim bursu” imkanı tanıyarak kurumsal sosyal sorumluluğu önce iç yapılarında uyguladıklarını belirtiyor. İleri ki dönemler için kss üzerine yeni projelere imza atmak üzere çalışma içinde olduklarını da ekliyor.



