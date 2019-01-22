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IVECO Takımı, Dakar 2019 Rallisinde dört kamyonu ile ilk 10’da, podyumda yerini aldı
22 Ocak 2019, 13:16
Dünyanın en zorlu yarışının 41. versiyonu 5 bin kilometrelik zorlu zeminin ardından sona erdi.
Dünyanın en zorlu yarışının 41. versiyonu, Dakar 2019 PETRONAS De Rooy IVECO Takımının muhteşem performansıyla tamamlandı.Peru çöllerindeki zorlu koşullarda 5 bin kilometrenin kat edildiği yarışın genel sıralamasında Gerard De Rooy 3., Federico Villagra 4., Ton Van Genugten 7., Maurik van den Heuvel ise 10. oldu.
Dakar 2019’un son etabı Pisco ve Lima arasındaki 112 kilometrelik güzergâhtı. Bu etapta Ton van Genugten, bu yılki yarışta ikinci özel etapı kazandı ve 10 günlük yarışta takım olarak üç özel etap kazanılmış oldu.
Diğer üç IVECO Powerstar kamyonu, Dakar tarihinde 7. kez ilk 5’te yarışı tamamlayan takım lideri Gerard de Rooy’un kısa süre ardından bitiş çizgisine ulaştı. Son etaptaki 5.liği, Gerard de Rooy’u genel sıralamada 3. yaparak podyuma taşıdı.
Federico Villagra ise dünyanın en zorlu rallisini genel sıralamada 4.lüğe erişerek tamamladı.
Maurik van den Heuvel de dördüncü olan IVECO Powerstar kamyonunu genel sıralamada ilk 10’a sokmayı başardı. Etabı 4. olarak tamamlayan Maurik van den Heuvel’le beraber De Rooy IVECO Takımı büyük bir sonuç elde ederek yalnız podyumda yer almakla kalmadı, tüm dört IVECO Powerstar’ının da bitiş çizgisini geçerek ilk 10’da yer almasını sağladı.
SONUÇLAR – 10. ETAP
1. Ton van Genugten (IVECO) 1sa28dk21sn
2. Ales Loprais (Tatra) +3dk11sn
3. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +5dk23sn
4. Maurik van den Heuvel (IVECO) +6dk05sn
5. Gerard de Rooy (IVECO) +7dk56sn
………………..
7. Federico Villagra (IVECO) +9dk46sn
GENEL SIRALAMA
1. Eduard Nikolaev (Kamaz) 41sa01dk35sn
2. Dmitry Sotnikov (Kamaz) +25dk36sn
3. Gerard de Rooy (IVECO) +1sa34dk44sn
4. Federico Villagra (IVECO) +5sa49dk08sn
5. Ales Loprais (Tatra) +5sa59dk51sn
………………..
7. Ton van Genugten (IVECO) +9sa15dk26sn
10. Maurik van den Heuvel (IVECO) +11sa54dk15sn
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