Ytong’dan karayolları ve demiryolları için gürültü bariyeri

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22 Ocak 2019, 11:46

Türk Ytong, karayolu ve demiryolu kaynaklıtrafik gürültüsünün çevrede yaşayanlara etkisinin azaltılması için, ekonomik ve çevreyle uyumlu bir çözüm olan Ytong Gürültü Bariyeri’ni geliştirdi.

Ytong Gürültü Bariyeri, çevresel gürültü kirliğinin kontrolü ve azaltılması amacıyla başlatılan Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. Ytong Gürültü Bariyerininyüksek ses yalıtımı performansı, TS EN 1793 standardına göre TSE Laboratuvarlarında yapılan akustik testlerle belgelendirildi. Karayolu, demiryolları, hava alanları ve endüstriyel alanlarda çevresel gürültü kirliğinin kontrolü ve yaşam alanlarına olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gürültü/ses perdesi olarak kullanılacak bu yeni sistem, sağlamlığı, stabil yapısı, hızlı uygulama olanağı ve ekonomik bir çözüm olmasıyla dikkat çekiyor.Hava şartlarına dirençli ve bakım gerektirmeyenYtong Gürültü Bariyeri, Türkiye’de bütün iklim bölgelerinde kullanılabilecek.Günümüzde gürültünün insan ve toplum sağlığı üzerinde büyük bir risk oluşturduğuna değinen“Gürültüden korunmuş bir çevrenin oluşturulması kişilerin beden ve ruh sağlığı açısından önemli. Özellikle ulaşım ağlarına yakın yaşayan veya çalışanların yaşam kalitesi olumsuz etkileniyor. Yerleşimlerin ulaşım ağlarına yakın bölgelerde yoğunlaşması ile bu durum sadece büyük şehirlerin değil, her ölçekteki yerleşim alanlarının sorunu haline geldi. Biz de Ytong olarak yerli hammaddeler kullanarak Türkiye’de üretmeye başladığımız Ytong Gürültü Bariyeri ile bu soruna etkili çözümler sunuyoruz. Hava şartlarından etkilenmeyen ve rüzgar yükleri dahil birçok çevresel etkiye dayanıklı Ytong Gürültü Bariyeri, çürümez, paslanmaz, kesit kaybına ve korozyona uğramaz yapısıyla bu alanda fark yaratan bir sistem.Bu nedenle yatırım ve yaşam döngüsü maliyeti düşük bir alternatif.’ dedi.Fabrikadan bitmiş ürün olarak sevk edilen Ytong Gürültü Bariyeripanelleri, pratik uygulama detayları ve yüksek montaj hızıyla kilometrelerce sürecek uygulamalarda maliyet avantajı ve hız kazandırıyor. Üzerine çeşitli görsel tasarımlar ve doğrudan boya uygulaması yapılabilen panellerle, kent dokusuyla uyumlu, çevre sakinlerini rahatsız etmeyecek bir görsel etki elde edilebiliyor.Ytong Gürültü Bariyerleri, konutlar ve büyük konut siteleri, eğitim ve sağlık tesisleri, yaşlı bakım evleri, konaklama tesisleri, yurt binaları, kültürel ve dini tesisler gibi gürültüye hassas yapıların çevresinde de tercih ediliyor.