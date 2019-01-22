Mitsubishi kampanyalarına devam ediyor

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22 Ocak 2019, 11:37

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi Eclipse Cross ve L200 modellerindeözel satış kampanyalarına devam ediyor.

Temsa Motorlu Araçlar, yeni yıla özel kampanyasıyla Mitsubishi Motors’uncoupe SUV otomobili EclipseCross’u satın alacaklarave 2018 pick-upsegmentinin en çok satılan aracı Mitsubishi L200 alacaklara isesunuyor. Şehir hayatında modern çizgilerle var olmak isteyenler Mitsubishi EclipseCross’a, dayanıklı gövde yapısı ve üstün manevra kabiliyetiyle her arazide üstün performans isteyen pick-up meraklıları ise Mitsubishi L200’e 31 Ocak 2019’a kadar, avantajlı fiyatlarla sahip olabilirler.Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV modeli Eclipse Cross, dikkat çekici tasarımı, gelişmiş ileri güvenlik özelliklerine sahip sürüş dinamikleri ve sürücünün yoldan gözünü ayırmadan yönetebildiği akıllı telefon fonksiyonlarını kullanmasınaolanak sağlayan Smartphone Link DisplayAudio sistemi gibi yüksek teknolojili donanımı ile öne çıkıyor. Benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Mitsubishi Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor.Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlanan L200, yüksek donanım seviyesi ile ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor.Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. 2018 pick-upsegmentinin en çok satılan aracı Mitsubishi L200 ileTemsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisinderekabetçi pozisyonunu koruyor.