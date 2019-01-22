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Akıllı şehirlerin vazgeçilmezi sürücüsüz araçlar ve robot kuryeler olacak

22 Ocak 2019, 11:31

Continental, paketleri müşterinin ayağına kadar götüren kurye robotlar ve sürücüsüz araçlarla yakın geleceğin akıllı şehirlerini bugünden tasarlıyor.

Dünyanın en büyük uluslararası lastik ve orijinal ekipman tedarikçilerinden aynı zamanda teknoloji şirketi olan Continental,LasVegas 2019 CES Fuarı’nda yeni otomotiv inovasyonlarını ve teknolojilerini görücüye çıkardı. Sürücüsüz araçlarla entegre olan kurye robot ile eşya ve paketlerin daha etkili ve verimli bir şekilde dağıtımını sağlayan Continental'in elektrikli otonom geliştirme platformu CUbE, geliştirdiği teknolojilerle mobilite kavramını da bir üst seviyeye taşıyor.



Genellikle robot taksi veya kapsül olarak adlandırılan bu otonom araçlarla eşya teslimatı yapılarak, mevcut taşıma kapasitesinin daha fazla kullanılması ve zaman kayıplarının azaltılması hedefleniyor. Tahminler, eşya taşımacılığına olan ihtiyacın, nüfusun yoğun olduğu yerlerde yolcu taşımacılığı ihtiyacını bile geride bırakacağını gösteriyor. Sensör, çevre algılama ve modelleme, yerelleştirme, konumlandırma, durum analizi, karar alma ve mekatronik aktüatörler gibi ölçeklenebilir teknolojiler konusunda uzmanlığı ve çözümleriyle Continental, bu ihtiyacı karşılayacak çözümlere ve teknik bilgiye sahip olduğunu bir kez daha teyit ediyor.



Sürücüsüz araçlar ve kurye robotlarla etkili bir taşıma ekibi oluşturabileceklerini söyleyen Continental'in Sistemler ve Teknoloji, Şasi ve Güvenlik Bölümü Müdürü Ralph Lauxmann, şöyle devam etti: "Bu sinerji, farklı platformlar için benzer çözümler kullanan bütünsel teslimat konseptleri için heyecan verici bir potansiyel yaratıyor. Bu temel teknolojinin devamında, bu alanda bütün değer zinciri gelişecektir.”



Eşya ve paket teslimatı kurye robot ve sürücüsüz araçlarla olacak



Evlere eşya ve paket teslimi, her yıl artan e-ticaret satışları nedeniyle büyüyen, dinamik bir pazar. Bu segmentin büyümesiyle saat başı teslimat maliyeti büyük önem kazanıyor. Birden çok araştırmada, otomatik eşya tesliminin, işletmeden tüketiciye yapılan tüm teslimatlarda %80'e kadar çözüm olacağını tahmin ediliyor.Continental, geleneksel eşya teslimine ek olarak otonom eşya teslimini, geleceğin kentsel mobilitesinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Bir veya birden çok kurye robot taşıyabilen CUbE ile eşya ve paket teslimatı tam anlamıyla otonomlaşıyor. Ralph Lauxmann ayrıca, "Eşya teslimi otomasyonunun endüstriyelleşmesi için, güvenilir, dayanıklı, yüksek performanslı ve en uygun maliyetli teknoloji, yani otomasyonu otomotiv sektörüne mükemmel şekilde yansıtan bir bileşim gerekir. Continental'in ileri sürüş destek sistemleri ve araç otomasyonu alanında sektörün lider tedarikçilerinden biri olmasını sağlayan, bu uzmanlık profilidir.”" diyor.



Continental, kurye robotların dahil olduğu bu platformu daha da geliştirmek için otomotiv teknolojisi uzmanlığını robot üreticilerine aktarmaya ve ölçeklendirmeye hazır.Continental Kuzey Amerika Sistemler ve Teknoloji Direktörü Jeremy McClain, "Kurye robotlar için, otomotiv çözümlerimiz kadar gelişmiş ve dayanıklı bir teknoloji gerekecek. İnternet üzerinden alışverişin giderek yaygınlaşması ve mega şehirlerin büyümesiyle, paket teslimine özel çözümlere ihtiyaç duyulacak. Kurye robotlar ile birlikte sürücüsüz araçlar, bunun için mükemmel bir çözüm olabilir.”diyor.



Akıllı şehirlerin vazgeçilmezleri olacak



Sürücüsüz araçlar, 7/24 kullanılabilmeleriyle geleceğin akıllı şehirlerinin çok önemli bir parçası olacak. Yenilikçi şehir planlamacıları, diğer ulaşım araçlarına en yakın erişim noktasına gitmek için özel araç kullanma ihtiyacını ortadan kaldıran sürücüsüz araçları, toplu taşıma araçlarına değerli bir katkı olarak görüyor.



Gün içinde sürücüsüz araçlara olan talebin zirve yaptığı zamanlar olacağını söyleyen McClain, "Trafiğin yoğun olduğu bu saatlerin dışında sürücüsüz araçlardan faydalanmak için robot teslimat devreye girebilir. Otomotiv teknolojimizin, otonom kurye robotların geliştirilmesi konusunda robotik teknoloji şirketlerini büyük ölçüde destekleyebileceğini düşünüyoruz.” diye konuştu. Birçok kişinin işte, okulda veya başka şekilde meşgul olduğu zamanlarda gün içinde çok sayıda teslimat yapıldığından, robot taksilerin yoğun kullanılmadığı saatlerde, teslimat seferleri için bu gibi teslimat robotlarıyla mükemmel biçimde yararlanılabilir.



