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Cıtroën bakım paketleri fırsatı sunuyor

Cıtroën bakım paketleri fırsatı sunuyor

Tarih 22 Ocak 2019, 11:09

Citroën, 2019 yılında 3 yaş ve üzeri araçlar için net fiyatlı bakım paketleri fırsatı sunuyor.

Kaliteli hizmet anlayışıyla 45 satış ve servis noktasında hizmet veren Citroën’in avantajlı servis kampanyasına katılan Citroën Yetkili Servislerinde uygulanacak net fiyatlı kampanya kapsamında 3 yaş ve üzeri Citroën modellerine orijinal bakım yedek parçaları, işçilik ve motor yağlarında cazip indirimler içeren dört faklı “Standart Paket” ve beş farklı “Full Paket” fırsatı sunuluyor.

Kampanya süresince 3 yaş ve üzeri tüm benzinli ve dizel binek araçlar için Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 485 TL, tüm 3 yaş ve üzeri dizel motorlara Full Bakım Paketi ise KDV dahil 725 TL. Tüm 3 yaş ve üzeri benzinli motorlara Full Bakım Paketi ise 750 TL. Tüm 3 yaş ve üzeri 1.4 HDI Euro4 motorlu modellerde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 395 TL iken Nemo 1.3 Multijet Full Bakım Paketi KDV dahil 960 TL. Tüm 3 yaş ve üzeri Jumpy modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 620 TL, Full Bakım Paketi ise KDV dahil 780 TL. Tüm 3 yaş ve üzeri Jumper modellerinde Standart Periyodik Bakım Paketi KDV dahil 680 TL iken, Full Bakım Paketi KDV dahil 950 TL.

Standart Paket; yağ filtresi, hava filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliğiyle 15 nokta checkup işçiliği hizmetini kapsıyor. Full Paket ise yağ filtresi, hava filtresi, yakıt filtresi, polen filtresi, karter tapası, yağ, bakım ve işçiliğiyle 15 nokta checkup işçiliği hizmetini kapsıyor.  


Citroën teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında Dünya Şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibi ile hizmet veren Citroën Türkiye, 2019 yılında tüm 3 yaş ve üzeri Citroën araç sahiplerinin yollarda güvenle seyahat etmesini sağlıyor.



 

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