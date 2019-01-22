Transaktaş Global Lojistik bu kez “Mercedes-Benz” dedi

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22 Ocak 2019, 11:01

10 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LS retarderli aracı teslim etti.

Mercedes-Benz Türk; 1996 yılında kurulan ve başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere uluslararası nakliye alanında hizmet veren Mersin merkezli Transaktaş Global Lojistik yetkilileriyle, 10 adet Actros 1845 LS retarderli aracın teslimatını gerçekleştirmek üzere Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde bulunan Müşteri Merkezi’nde düzenlediği törende bir araya geldi.Tamamı Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi olan Actros araçların teslimatı sebebiyle gerçekleştirilen törenekatıldılar. Mercedes-Benz Türk ile iş ortaklığına 2016 yılında 1 adetlik araç alımı ile başlayan Transaktaş Global Lojistik, Mercedes-Benz yıldızı taşıyan 10 adet yeni aracını uluslararası frigo taşımacılığında kullanmayı planlıyor.Düzenlenen teslimat törenindeki konuşmasında; “Bugün Transaktaş Global Lojistik’e gururla teslimatını gerçekleştirdiğimiz hem ülkemizde hem de dünyada yoğun ilgi gören Euro 6 motorlu Actros araçlarımızı, 2016 yılından beri Aksaray Kamyon Fabrikamızda üretiyoruz. Transaktaş Global Lojistik’e teslim ettiğimiz Actros araçlarımız, standart olarak sunduğu yüksek performans ve düşük yakıt ekonomisine ek olarak retarder donanımına sahip. Bu da yakıt ekonomisi, güvenlik, konforda artış ve sürücünün işinin kolaylaşması anlamına geliyor. Öncelikle yüksek kaliteyi ilke edinmiş Transaktaş Global Lojistik’e yatırım planlarında tekrar Mercedes-Benz’i tercih ettikleri için çok teşekkür ediyor, bu değerli işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini temenni ediyorum. Bu satışta emeği geçen tüm ekibime ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Motorlu Araçlar Tarsus’a, kredilendirilmesindeki emekleri için ise Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e teşekkürlerimi sunuyorum. Transaktaş Global Lojistik’e yeni araçlarının hayırlı olmasını, bol kazanç getirmesini diliyorum.” dedi.ise törende; “Transaktaş Global olarak 1996 yılından beri denizyolu, havayolu, karayolu ve konteyner taşımacılığı dâhil yaygın bir alanda hizmet veriyoruz. Şirket politikamızın esasını yüksek kaliteli ve güvenli hizmet sağlayarak nakliye sektörünün standartlarını yükseltmek oluşturuyor. Bu bağlamda yüksek standartları, kalitesi, güvenliği, performansı, yakıt tasarrufu, düşük işletme maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri kapsamında sunduğu yaygın servis ağı sebebiyle tekrar Mercedes-Benz’i tercih ettik. Bugün teslim aldığımız ve uluslararası frigo taşımacılığında kullanacağımız retarderli Actros 1845 LS araçlarımızın filomuza dâhil edilmesinde emeği geçen Mercedes-Benz Türk yetkililerine, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Koluman Araçlar Tarsus’a ve kredilendirilmesindeki destekleri için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e tüm şirketimiz adına çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.