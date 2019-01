Gelmiş geçmiş en yetenekli SUV

Anasayfa » Güncel

21 Ocak 2019, 11:35

Jeep Wrangler Rubicon, dünyanın en prestijli off-road yayınlarından Four Wheeler tarafından yeni bir ödüle layık görüldü.

Wrangler efsanesinin yeni nesli, off-road dünyasının en prestijli ödüllerinden birisine layık görüldü. En saygın off-road yayınlarından birisi olarak kabul edilen Four Wheeler, yeni Jeep Wrangler Rubicon’u” ödülüne layık gördü. SUV dünyasının çıtasını yükselten off-road yetenekleri, geleneksel Jeep tasarımı, açık hava özgürlüğü sunan karoser özellikleri, yüksek seviyedeki asfalt ve off-road sürüş dinamikleri ve güvenlik donanımlarıyla dünyanın en yetenekli ve tanınmış arazi aracı olma geleneğinisürdüren Wrangler, Four Wheeler editörlerinin büyük beğenisini kazandı., yeni Wrangler ile ilgili olarak “Wrangler Rubicon, geliştirilmiş sürüş kabiliyeti, konforu ve kullanıcı dostu özellikleri ile Jeep deneyimini tamamen modernize eden yenilik ve teknolojilerle dolu. Bu, bir şirketin işini olabilecek en kusursuz şekilde yaptığının bir göstergesi. Jeep'in kendine has formülünden ödün verilmeyen, diğer yandan gerçek anlamıyla da modern bir Wrangler yorumu” ifadelerini kullandı. Bir hafta boyuncaFour Wheelereditörleri, kaldırım, çakıl, kir, kum, kaya, çamur ve kar gibi her türlü arazi şartlarında ve deniz seviyesinden 2750 m'ye varan irtifalarda 1000 mili aşkın uzunlukta çok çeşitli testler uyguladı. Testlerin off-road kısmında eksperler, sürücü koltuğundan görüş netliği, dört-teker-çekiş sistem seçimi ve performansı, lastik performansı ve dayanıklılığı, motor gücü ve soğutması, şanzıman fonksiyonu ve soğutması, süspansiyon ayarı ve performansı ile çekiş kontrolü sistemi fonksiyonlarını değerlendirdiler. Ayrıca yolda geçirilen süreç boyunca direksiyon hâkimiyeti, sürüş kalitesi, iç konfor ve yönlendirme hissi gibi sürüş karakteristikleri de değerlendirildi. Fiyat, yakıt verimliliği, lastik büyüklüğü ve süspansiyon artikülasyonunu test eden rampa hareket indeksi (RTI) gibi diğer faktörler de göz önünde bulunduruldu.Wrangler, bir yandan da Jeep'in efsanevi 4x4 tasarımına taze ve modern bir tarz katıyor. Yeni model, mild hibrit bir sistemi ortaya koyan e-Tork teknolojili yepyeni turbo beslemeli 2,0 litrelik motoru dâhil, çoklu güç aktarım kombinasyonlarıyla, gündelik sürüşe yönelik on-road davranışlarındamuazzam iyileştirmelere gidilmiş, gelmiş geçmiş en güçlü ve en yüksek yakıt-verimliliğine sahip Wrangler olarak nitelendiriliyor. Tüm Wrangler modelleri çekiş, yerden yükseklik, manevra yapabilirlik, artikülasyon ve sudan geçiş yüksekliği olarak sıralanan beş kilit tüketici-odaklı performans kategorisinde en güç off-road koşullarında performans sergileyebilecek şekilde tasarlanmış olduğunu gösteriyor.