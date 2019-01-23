2018 BMC’nin yılı oldu

Anasayfa » Otobüs

23 Ocak 2019, 11:16

BMC’nin yeni kamyon ve çekicilerinin merakla beklenen yüzü,ilk kez IAA - Hannover’de ticari taşıt dünyasının karşısına çıktı.





Tuğra'nın ilk gösterimi, BMC ve ürünün iddiasını ortaya koyacak bir stand ile Hannover'de, IAA Fuarı'nda yapıldı. Kurdaleyi Ethem Sancak, Talip Öztürk, Yasin Öztürk ile konukları; Fikret Orman ve Hayri Baraçlı birlikte kestiler.



Törendeki konuşma ve sunumlarda BMC'nin yeni dönemde yaptığı yatırımlarla birlikte yurt içi ve ihracat pazalarında 50 yılı aşan bir geleneğe sahip olduğu vurgulandı.



BMC yöneticileri, ayrıca son dönemde yapılan yatırımla yeni bir sürece girildiğini belirterek, "Otobüs ve ticari araçlarımız için çok büyük bir efor sarf ettik ve bugünlere geldik. Alt yapı, organizasyon ve servis ağı üzerine birkaç yıldır çok ciddi çalışmalarda bulunuyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak sürekli büyük yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Yüksek kalite, her yerde ve her şekilde ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yer alıyor. Nakliye endüstrisinde atacağımız adımlar için elimizden gelen her şeyi sonuna kadar çok itinalı olarak yapıyoruz" dediler.



Tecrübe ve teknoloji harmanlandı

Pazara giriş







































































Tuğra Serisi kamyon ve çekiciler, dış görünümleri ile daha ilk bakışta ağır hizmete talip oldukları algısını oluşturuyorlar.

Tuğra Ailesi







Özel ve askeri amaçlı araçlar



Otobüste ihracat artıyor

2019 hedefleri

Türkiye ticari taşıt sektörü, 2018’i küçülen bir pazar yılı olarak tamamlarken, tüm markalar ürünlerini yenileyip, kendilerine Türkiye pazarı ile birlikte Dünya pazarlarında yer açmak için çalıştılar.Kamyonda uzun zamandır yeni ürünleri merakla beklenen BMC, ağır ticari araçtaki yeni yüzünü Almanya’da, IAA Fuarı’nda gösterdi. Dünya pazarı için okuması zor olan Tuğra adıyla yola çıkan BMC’nin yepyeni bir tasarıma sahip ağır ticari ailesi, fuarda orta ve ağır kamyon ile çekicide tüm temel tipleri kapsayan bir ürün yelpazesi ile yer aldı. IAA’da 8 metrelik tam alçak tabanlı kent içi otobüsünü de sergileyen BMC; standının büyüklüğü, kamyonlarının yeni yüzü ve renkleri ile en çok akılda kalan ve sözü edilen fuarın katılımcılarından biri oldu.Tuğra’nın IAA’daki tanıtımındaşu bilgileri verdi: “Oğuz lisanında ‘Hakan’ın, Osmanlı’da ‘Padişah mührü’ anlamına gelen Tuğra, BMC’nin yollardaki yeni sembolü ve titiz ar-ge çalışmalarımızın ürünü olarak; modern, kentli ve şık bir kimliğin temsilcisi. Yarım asrı aşan tasarım deneyimimiz ile DNA’mızdaki ‘teknoloji’ öğesinin harmanlanması sonucu Tuğra ile ticari araç dünyasına yeni bir boyut kattık.Tuğra, ergonomik kabin içi ve donanımlarıyla uzun yolculuklarda rahat bir yaşam alanı ve keyifli bir sürüş vaad ediyor.Çağdaş ön konsol tasarımı, full TFT gösterge, bluetooth ve navigasyon özelliğine sahip 7” ekranlı multi medya sistemi, geniş hacimli kabin içi saklama alanları, pek çok özelliğe sahip sürücü koltuğu, buzdolabı, yataklar, multi fonksiyonel direksiyonu ve özel tasarım kabin içi aydınlatmalarıyla BMC Tuğra, gündüz ve gece her türlü göreve hazır.Türkiye’nin BMC’si olarak, durmaksızın çalışıp bizden bekleneni yapmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tuğra tüm dünyaya hayırlı olsun!”BMC’nin Tuğra serisi kamyon ve çekicilerinin 2019 yılı içinde kademeli olarak pazara sunması bekleniyor. Avrupa tip onayları da alınmış olan Tuğra araçlar, ayrıca Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ülkeleri başta olmak üzere tüm ülkelere ihraç edilebilecek.Tuğra Serisinin kabin tasarımı, motor, aktarma organları, şasi ve süspansiyon bütünlüğü ve testleri BMC mühendislerince yapılmış. BMC, 50 yıllık geleneğinden kopmadan, pazar imajını koruyarakTuğra’da dinamik, maskülen ama kibar bir ifade yansıtacak güncel ve etkileyici bir endüstriyel tasarım ortaya koymuş.Detaylı mühendislik çalışmalarıyla da ergonomi ve kabin konforu gibi BMC’nin klasikleşmiş şikayet unsurlarını giderecek şekilde Tuğra’nın kabin iç tasarımında güncellemeler ve yenilikler yapılmış.Kullanım alanlarına göre yataklı ve yataksız kabin seçenekleri bulunan Tuğra kamyonlarda Euro 6C normunda Cummins motorlar yer alıyor. 6,7 ve 9 litrelik bu motorlara ZF’nin manuel veya otomatik şanzımanları eşlik ediyor. Araçların ön ve arka dingilleri yerli olarak geliştirilmiş. Şasi ve süspansiyon sistemlerinde müşteri taleplerine göre alternatifler sunuluyor.Dağıtım ve yol kamyonunda 4x2, 6x2, 8x2, inşaat serisinde 6x4 ve 8x4 dingil konfigürasyonları olan Tuğra Serisi’nin tanıtımında, 4x2 çekici modeli 3,70 dingil açılığında, iki farklı kabin ve donanım seviyesi ile sektörün karşısına çıktı. Bu araçlardan standart kabinli çekici; yurt içi taşımacıların tercih ettiği özelliklere, ayrıca inşaat sahalarına giriş çıkışta zorlanmayacak yaklaşım açıları ve tampon yüksekliğine sahipti. Bu yataklı kabini BMC, sürücünün tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde oluşturmuş.Yüksek tavanlı kabine sahip, uluslararası ve uzun yol nakliyesinde kullanılacak ikinci çekici ise donanımlarının zenginliği ile dikkat çekiyor. Yüksek tavanlı kabin, iç döşeme ve bazı kumanda düğmesi gibi özellikleri ile de standart yataklı kabinden farklı olduğunu vurguluyor.Tuğra Serisi çekicilerin dikkat çeken özelliği 11 litrelik, 460 Bg’lik FTP Cursor motoru ve ZF TraXon otomatik şanzmanla donatılmış olmaları.Kamyonda önümüzdeki dönem için tasarım, ürün entegrasyonu, belgelendirme ve üretim planlamalarını tamamlayan BMC, özel amaçlı kamyon ve askeri amaçlı lastik tekerlekli taktik kamyonlarda ise bir yandan ürün geliştirme çalışmaları diğer yandan da teslimatlarını sürdürüyor.Bu ürünlerden biri olan, başta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olmak üzere çeşitli orduların envanterinde yer alan 4x4 Kirpi ailesi, şimdi daha özel amaçlı ve daha yüksek korumalı, kumandalı, atış ve taşıma kapasiteli, sürücü bilgilendirme sistemli Kirpi II (4x4) ve 6x6 versiyonlarla genişlemiş bulunuyor.Şehir içi otobüs segmentinde 80’e yakın ülkeye ihracat yapan BMC, yeni bir ihracat başarısına daha imza atıyor. Bakü Nakliyat Agitliği (BNA) Azerbaycan’ın eylül ayında açtığı 300 adetlik CNG otobüs alımı ihalesini kazanan BMC, 2019 yılında yapacağı teslimatlarla, kendisine ait olan “En yüksek adetli CNG otobüs ihracatı” rekorunu da kırmış olacak.BMC Yönetim Kurulu Üyesi Taha Yasin Öztürk, şirketin otobüs alanındaki 2018 başarıları ve 2019 hedefleri ile ilgili şunları söyledi: “BMC olarak, ilklerin markası olma özelliğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. 2018, gerek yeni kamyon ailemiz Tuğra’nın dünya sahnesine çıkması, gerekse otobüs ailelerimizin başarılarıyla taçlandırdığımız bir yıl oldu. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 1.000 adet otobüs teslimatı gerçekleştirmiştik. Bu yıl ise ilk 10 ayda 700’e yakın farklı özelliğe sahip araç teslim ettik. Üretime başladığımız ilk yıldan bu yana 300.000 adedi geçen araç üretimimizle Türkiye ekonomisine yaklaşık 10 milyar dolarlık katma değer sağlamayı başardık. 2019’un başında devreye alacağımız son teknoloji üretim tesislerimizle, sektördeki gücümüze güç katmaya devam edeceğiz.”Sahip olduğu hızlı ve esnek üretim yapısı ile yılda 1.800 adet otobüs üretme kapasitesine sahip BMC; Neocity, Procity ve Neoport ile hem Türkiye’de, hem de dünya pazarlarında başarılı bir performans sergiliyor.