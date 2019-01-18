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Brüksel’in yeni hibrit otobüsleri körüklü

Brüksel’in yeni hibrit otobüsleri körüklü

Tarih 18 Ocak 2019, 17:49

STIB-MIVB; Brüksel Belediyesi Toplu Taşıma şirketi, Iveco Bus'tan satın alacağı 141 adet 18 metrelik körüklü hibrit Urbanway otobüsle filosunu güçlendirirken, yakıt tüketimini ve karbondioksit salınımını azaltacak.

103 yolcu kapasiteli, alçak tabanlı hibrit Urbanway'da elektrikli çekiş sistemi Euro 6 dizel motorla kombine ediyor. Aktarım organları yönetim sistemi, yakıt tüketimini ve salınımları optimize ederken, fren sırasında ortaya çıkan kinetik enerjiyi saklıyor. “Arrive & Go” özelliği durağa yaklaşırken, duraktan kalkarken, dur işaretleri ve trafik ışıklarından sonra %100 elektrik kullanarak aracın emisyonsuz çalışmasını sağlıyor. Bu kombinasyonla Urbanway hibrit otobüsler %30 daha az yakıt harcıyor, CO2 salınımı da dizel eşdeğerlerine göre %30 daha az.

Otobüsler, Brüksel’in ulaşım şirketine planlama, satış sonrası hizmetler, yedek parça ve piller ile çekiş sistemi parça bakımı ve tedariği de dahil olan 5 yıllık bir paketle sunuluyor.

May›s 2019’da teslimatlar› bağlayacak yeni araçların filoya katılması ile Brüksel Belediye otobüsü filosu 2019’un sonuna kadar üçte bir oranında genişleyecek.

 

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