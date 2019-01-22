Avrupa kentlerinin Güleryüzleri

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22 Ocak 2019, 12:05

Güleryüz Karoseri Otomotiv A.Ş, Türkiye otobüs sektörünün gücünün göstergelerinden biri olarak, son yirmi yılda sürekli değişen pazar koşullarına, gelişen ve sertleşen çevre ve güvenlik normlarına uygun ürünlerle yoluna devam ediyor.

Ecoline 12 m ve 10.50 m uzunlukta, dizel ve elektrikli seçenekleri sunuyor. Şehir içinde ve çevresinde toplu taşımanın güvenli ve rahat biçimde yapılmasını sağlayan otobüs; ergonomik tasarımlı gösterge paneli, ayarlanabilir direksiyon kolonu, Grammer marka pnömatik koltuğu ile sürücüye konfor sağlıyor.

Yeni yüzlere yeni isim



2018 modelleri

Çift katlı Panora

Yenilikler

Hafiflik nasıl sağlandı?

Müşteriye özel

Sessiz, sakin ve etkin adımlarla kendine oluşturduğu kulvarda, kendi finansmanı, kendi teknolojik tercihleri ve çözümleri ile yol alan Bursalı otobüs üreticisi Güleryüz; Türkiye kentleri ile birlikte Avrupa’nın kalbi sayılan, en yüksek emisyon standartlarının konuşulduğu ve giderek daha da yüksek emisyon standartlarının gündümde olacağı kentlerde ve merkezlerde yol almaya devam ediyor. Bu yollarda, yabancılar için okuması zor olsa da Güleryüz markasını gören Türklerin yüzü gülüyor.2018’de hem kent içi otobüslerini hem de çift katlı turistlik gezi otobüslerini yenileyerek, yeni Euro 6 motor ve güvenlik sistemleri ile donatan Güleryüz, Busworld İzmir ve IAA 2018 fuarlarında, sektörü ve müşterilerini Ecoline ve Panora otobüsleri ile karşıladı.Önümüzdeki dönem elektrikli çift katlı otobüsleri ile de kendinden söz ettirmeye hazırlanan Güleryüz’ün ürünlerindeki gelişmeleridergimize şöyle anlattı.Ecoline, önemli bir yolcu kapasitesine, geniş oturma alanına sahip ve yüksek kapasiteli klima ve ısıtıcılarla donatılıyor. Tekerlekli sandalye alanı bulunan, yolcular için geniş görüş alanı sunan otobüsün maksimum 340 mm’lik zemin yüksekliğiyle inmek ve binmek kolay.Tüm aydınlatmaları LED. ABS, ASR, ATC, BSB, ELC, LWC, RI, fren balatası aşınma kontrolü, yangın uyarı sistemi ve CCTV hazırlığı ile sunulan otobüs yeni nesil Euro 6 motorları ve ZF şanzıman uyumluluğu ile sınıfının en düşük yakıt tüketimini sağlama iddiasında.Alçak tabanda 12, 10,5 ve 9 m’lik, 11 m’de arkadan motorlu, çift katta hem üstü açılır hem kapalı olan otobüslerimiz var. Çift katlı araçları yolcu otobüsü olarak da verebiliriz. Bunların devrilme standartları dahil gerekli her alanda tüm standartları karşıladığına ilişkin belgeler alınmıştır.Araçlarımızın 2018 modelleri yeni bir yüze sahip. Ergonomik yeni tasarımımızla berareber araçlardaki koltuk sayısını da yeniden düzenledik. Ayrıca daha bir çok yeniliği müşterilerimizle buluşturduk. 12 m’lik araçlarda ön görünümde müşteriye özel kaplama yapıyoruz.1990’lı yıllarda yapmaya başladığımız gezi amaçlı çift kat otobüslerimizi dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediyoruz. İspanya ve İngiltere’de rakiplerimiz var ama çift katlıda Avrupa standartlarında en ekonomik araçları biz veriyoruz. Avrupa ülkelerinde ve otobüslerimizin çalıştığı diğer ülkelerde bayi ve servislerimiz var.Çift katlı Panora otobüslerimiz müşteri talepleri doğrultusunda yenilenip geliştirilmiş otobüsler. Daha önceki aracımız 62 kişilik iken yeni aracımız 71 kişilik. 4 kişilik ayakta ve engelli alanı var. Altta 21 kişi için oturma yeri bulunuyor. Anne + çocuk için ikili koltuklarımız var. Yolcu bagajları için yer var.Çift katlıda 300 Bg’lik Euro 6 Mercedes veya Cummins motor kullanıyoruz. Şanzıman ve akslar ZF... Motor odasındaki genişliğimiz parçaların hararet, deformasyon yapmadan işlev görmesini sağlıyor. Bunları alt alta koyduğumuzda bakım ve yakıt tasarrufu ile birlikte daha uzun ömür elde ediyoruz. Ama önceliğimiz operatörlerin yakıt tüketimini azaltmak ve yakıt tasarrufunda daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Şu anda araçlarımızla günde 80 TL gibi bir tasarruf sağlıyoruz.Tasarımı yerli, sistemleri Avrupa olan bu otobüsümüzü hafifletmeye devam ediyoruz. 120 kg’si koltuklardan olmak üzere toplam 700 kg hafiflik sağladık. Merdiven yenilenerek hafifletildi. Kapı sistemleri değişti, alüminyum kapıya geçtik. Tutamakları paslanmaz yapıyoruz bunlar hep araca hafiflik sağlıyor. Fitilli cam yerine yapıştırma cama geçtik. Bu hem şık görünüm hem sağlamlık sağladı. Kaporta parçalarını parçalı hale getirdik.Otobüslerimizi çalıştığı yerin iklim özelliklerine ya da işletmeci firmanın taleplerine uygun farklı donanım özellikleri ile sunuyoruz. Açık üst katın ısıtma - soğutma sistemi, temizleme ve çatı sistemleri özel olarak tasarlanıyor. İsteyen ülkelere araç içindeki kaloriferin hızlı bir şekilde ısıtmasını sağlayan ön ısıtıcı veriyoruz. Bu sistem sayesinde motor çalışmadığı zaman daha az yakıt harcanarak ısınılabiliyor.Aracın kendini koruması için üstü kapanır ve mükavim bir branda sistemi bulunuyor. Yağışlı havalarda ve park halinde üsteki tente kapatılıyor. Yağmur girmesi önleniyor. Su giderleri mevcut. Dam olunca oluk da oluyor.Araçta 4 kamera, ön arka ve üst katta çok dilli çeviri sistemine uygun alt yapı var. Araca telefonlarını şarz edebilecekleri fişleri ekledik. İçeride bir dolap mümkün. Adblue tankı dolum kapağının yeri değişti. Şoför kabininde buzdolabı talep ediliyor, belki ileride bu talebi de karşılayabiliriz.