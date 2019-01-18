Bosch yarı römorklara can veriyor

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18 Ocak 2019, 16:56

Bosch, bugünün yarı römorklu kamyonları için de elektromobiliteyi mümkün kılan bir teknolojiye imza attı.



Bosch’un, IAA 2018 Ticari Araç Fuarı’nda tanıttığı yarı römorklara entegre edilebilen elektrikli aks, bugüne kadar olduğu gibi aksların serbest bir şekilde dönmesine izin vermek yerine, yarı römorka elektrikli makine entegre etme fikrine dayanıyor. Bu, fren sırasında elektrik üretilebileceği ve bu elektriğin römorkun güç ünitelerini besleyebileceği anlamına geliyor.Frigorifik römorklarla yılda 10.000 Euro’ya varan tasarruflar sağlanabileceği hesaplanıyor. Bosch’un öngörülerine göre, soğutma ünitesinin bu şekilde üretilen enerjiyle çalıştırılmasıyla yılda 9.000 litreye kadar tasarruf sağlanabilir. Ayrıca elektrikli marş ve hızlanma destek fonksiyonu da ek yakıt tasarrufuna yardımcı olabilir. Yakıt tasarrufu aynı zamanda CO2 emisyonlarını da azaltıcı yönde etki yapıyor. Elektrikli soğutma ünitesinin daha az sese yol açması nedeniyle, özellikle şehir içi teslimatlar komşuları rahatsız etmeden sabah erken veya akşam geç saatlerde yapılabilecek.Bosch Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Markus Heyn, “Bosch, kamyonların arka akslarını elektrikli ve akıllı hale getiriyor. Kamyonlara yönelik elektrifikasyon çözümümüz ekonomik açıdan mantıklı ve elektromobilitenin bugünün kamyonlarında bile nasıl işe yarayabileceğini gösteriyor” dedi.Aksa bir güç aktarma mekanizmasının eklenmesi, römorkun bir çekici olmadan otoparkta manevra yapabilmesini sağlıyor.Bu, lojistik şirketlerinin otoparklarında römorkları otonom şekilde park edebilmesine yönelik ilk adımı oluşturuyor.Bosch, bu teknolojiyi hem yeni römorklar için hem de bir iyileştirme çözümü olarak sunuyor. Sadece Avrupa’da her yıl brüt araç ağırlığı en az 10 ton olan yaklaşık 250 bin römork trafiğe çıkıyor. Bunların yalnızca beşte birinde soğutma ünitesi bulunuyor.Bosch mühendisleri, elektrikli aks için binek otomobil parçalarına güveniyor. Örneğin; SMG180 elektrik motoru, Almanya’daki posta servisi StreetScooters başta olmak üzere, dünya genelinde daha şimdiden yüz binlerce hibrit ve elektrikli araçta yer alıyor. Elektrikli araçların aksine, elektrikli aksta yer alan motorlar sadece enerji geri kazanımı yapabilecekleri zaman devreye girerek aralıklı olarak çalışıyor. Binek otomobillerde halihazırda kullanılan bu geri kazanım neticesinde, fren yapma sırasında enerji kaybolmayarak yüksek voltajlı bir aküde depolanıyor. Bu elektrik, yokuşlarda motorları besleyebiliyor veya römorkun soğutma ünitesine enerji sağlayabiliyor, böylece yüksek miktarda yakıt tasarrufu sağlanıyor.Ayrıca elektrikli aks, otonom sürüş açısından da paha biçilemez bir yardımcı özelliği taşıyor. Aksa bir motor yerleştirildiğinde, römork depoda bağımsız bir şekilde manevra ya-pabiliyor. Nakliye şirketlerinin tesisleri veya limanlar gibi özel mülklerde, uzaktan kumandalı elektrikli sürüşü de kolaylaştırıyor. Bugüne kadar kamyon sürücülerinin bunu kendisi yapması gerekiyordu ya da özel bir römork manevra ünitesi bu işi onlar için yapıyordu. Ancak elektrikli motor artık römorku, kısa mesafeler gidebilen bağımsız bir araç haline getiriyor. Römorka yerleştirilen ve depoda çeşitli noktalara kurulan ek sensörlerin yardımıyla, römorkların kendi kendilerini park etmesi mümkün oluyor.