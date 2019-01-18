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Michelin'den tatil uyarıları

18 Ocak 2019, 16:44

15 günlük yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen ebeveynler yolculuk rotalarını belirlerken, Michelin, yol, yaya ve yolcu güvenliği konusunda yola çıkmaya hazırlanan ebeveynleri uyarıyor.

Hava 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiği taktırın

Öncelikle hava 7 derecenin altına düştüğünde kış lastiklerinizi taktırmayı unutmayın. Aracınızdaki lastiklerin aynı marka, desen olmasına özen gösterin ve lastik hava basıncınızın araç üreticisinin belirttiği ölçüde olmasına dikkat edin.



Fren mesafesine ve kademeli fren yapmaya dikkat edin

Kış mevsiminde olmamız nedeniyle yollar sağanak ve yağışlı havalarda kayganlaşır. Hız azaltarak öndeki araçla aranızda belirli bir fren mesafesi bırakın. Kısa farlarınızı ve çevresel aydınlatmayı kullanın. Özellikle ıslak zeminlerde fren mesafesi kuru zemine oranla daha da uzayacak bu nedenle fren mesafesinin daha da artmaması için fren esnasında lastiklerin kilitlenmesini engellemek adına kademeli olarak fren yapın. ABS’li araçlarda ise sistem devreye girdiğinde kademeli başlayıp ardından tüm gücünüzle fren yapmanız gerektiğini unutmayın. Unutmayalım ki frene hafifçe bastığınızda bile ABS sistemi devreye girebilir fakat sistemin devreye girmiş olması optimum fren performansı alacağınız anlamına gelmez, o yüzden fren pedalına yaptığınız baskıyı en iyi şekilde ayarlamanız gerekir.



Hız sınırına uyun ve sisli havada, kısa ve sis farlarınızı kullanmayı unutmayın

Sisli havalarda en çok görüş mesafesi azalır ve sürüşü olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle öncelikle kısa farlarınızı, sis farlarınızı açın ve önünüzde seyreden araçlarla aranızda güvenli bir fren mesafesi bırakarak sollama yapmamaya özen gösterin.



Dikkatinizi yola odaklayın

Olumsuz hava koşullarında; kar, tipi, sağanak ve rüzgarlı havada, yayaların panikle yolu geçme ihtimalini ve yola savrulabilecek olma ihtimalini unutmayın. Dikkatinizi yola verin ve yayalara karşı dikkatli olun



Gece görüş mesafesini ışığa ve karanlığa göre ayarlayın

Gece aracınızı sürerken, olumsuz hava koşulları ile birlite gözlerinizin ışık ve karanlığa alışması zaman alabilir. Karşı yönden gelen araçlardan ve çevreden yansıyan ışıkların gözünüzü almaması için dikiz aynasının açısını değiştirin. Geceleri görüş mesafesi azaldığından aracınızın hızını da azaltmayı unutmayın.



Virajlarda su birikintilerine dikkat edin

Islak, buzluve kaygan yollarda dikkatli olun. Özellikle ıslak yollarda meydana gelen kazaların %99’u, yolda az miktarda su birikintisi olduğunda meydana gelir. Küçük de olsa yolda gördüğünüz su birikintilerinde dikkati elden bırakmayın.



Ön ve arka lastiklerde hakimiyetinize dikkat edin

Ön lastiklerde direksiyon hâkimiyetini kaybetmeniz durumunda yol tutuşunu yeniden kazanabilmeniz için, gaz pedalından ayağınızı çekerek hızı azaltmanız gerekir. Gerekiyorsa, lastikleri kilitlemeden fren pedalı üzerine hafifçe basın.Arkadan itişli bir araçta, arka lastikler yol tutuşunu yeniden kazanıncaya kadar ayağınızı gaz pedalından hafifçe kaldırın. Daha sonra hızınızı tekrar kazanmak için hafifçe gaz pedalına basın. Hiçbir şekilde fren pedalına basmayın, çünkü fren arka lastiklerin dengesizliğini arttırır.



Lastik değişiminde yeni lastikler arkaya

Lastiklerinizi dörtlü olarak değiştirmeye özen gösterin ancak ikişerli olarak değiştirmeniz gerekirse mutlaka yeni lastikleri arkaya takın. Ön lastikler direksiyona bağlı hareket ettiğinden sürücü tarafından kontrol edilmeleri her zaman daha kolaydır. Arka lastiklerin ise kontrolü daha zordur bu yüzden yeni lastiklerin arkaya takılması gerektiğini unutmayın.



