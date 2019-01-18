BMW Group, 2018 yılında 2 milyon 490 bin 664 adetlik satış gerçekleştirdi

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18 Ocak 2019, 16:17

Geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre toplamda %1,1 büyüme ile tarihindeki en yüksek otomobil satışına imza atan BMW Group’un elektrikli otomobillerdeki artış oranı ise %38,4’e ulaştı.

Dünya genelinde pek çok ülkede pazar koşullarının zorlu olacağını öngören BMW Group, müşterilerle buluşturacağı yeni modeller sayesinde 2019’da da unvanını korumayı hedefliyor. Bu yıl satışa çıkacak Yeni BMW 3 Serisi ve BMW X7 ile büyümesini sürdürmeyi planlayan BMW Group, satışlarını da 2018’e göre artırmayı hedefliyor.Grubun en büyük markası BMW, 2018 yılında satışlarını % 1,8 artırarak 2 milyon 125 bin 26 adetlik otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Bu artışta Yeni BMW X2 ile ABD’ye ek olarak Güney Afrika ve Çin’de de üretilmeye başlayan BMW X3 önemli rol oynadı. Toplam BMW satışlarının % 37,3’ü ise SUV modellerden oluştu. BMW’ye bu başarıyı getiren bir diğer önemli model ise 328 bin 997 adetlik satış ile dünyanın en popüler,premium sedanı BMW 5 Serisi oldu.BMW Group, elektrikli modellerde yakaladığı satış başarısı ile de premium elektromobiliteye liderlik ettiğini ortaya koydu. 2018 yılında gerçekleştirilen 142 bin 617 adetlik elektrikli BMW ve MINI satışı ile bir önceki yıla göre % 38,4’lük bir büyüme yakalayan BMW Group’un en çok tercih edilen elektrikli modeli, plug-in hybrid BMW 530e oldu. Dünya çapında 40 bin 260 adetlik satışa ulaşan BMW 530e, toplam BMW 5 Serisi satışlarının %12,2’sini oluşturdu. Ayrıca BMW i3 de % 10,6’lık büyüme ile dünya çapında 34 bin 829 adetlik satış başarısına ulaştı. 2018 yılı için koyduğu 140 bin adetlik elektrikli otomobil satış beklentisinin üzerine çıkan BMW Group, 2019 yılsonuna kadar 500 bin elektrikli otomobilinin yollarda dolaşmasını hedefliyor. BMW Group, 2025 yılında 12’si tamamen elektrikli olmak üzere toplamda 25 elektrikli ve hibrit modelle premium elektromobilitedeki liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.BMW’nin performans modellerinin üretimine imza atan BMW M GmbH, M modellerinin satışını %27,2 oranında artırarak 2020 yılına kadar koyduğu 100 bin’lik hedefin üzerine çıktı ve 102 bin 780 adetlik otomobil teslimatını 2 yıl önceden gerçekleştirdi. Öte yandan BMW Motorrad da 2018’de kendi satış rekorunu üst üste sekizinci defa kırdı. 2018’de 165 bin 566 adetlik motosiklet satışı gerçekleştiren BMW Motorrad, 2019’da da bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.