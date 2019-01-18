E-mobiliteye Mannheim onayı

Anasayfa » Otobüs

18 Ocak 2019, 13:47

Mercedes-Benz müşterilerinin ve otobüs dünyasının beklediği Citaro’nun elektrikli versiyonu yola çıktı. 2019 ile birlikte teslimatları başlayacak olan eCitaro ile biz de Mannheim caddelerine çıktık ve Mercedes’in tam elektrikli otobüsünün performansına gerçek trafik koşullarında tanıklık ettik.

Mannheim, otomotiv endüstrisi için özel ve önemli bir kent. Mannheim’da, 1800’lü yılların sonunda Carl Benz’in ilk otomobillerini ürettiği tesislerinin yerini bugün Daimler Trucks’ın otomotiv teknolojisine öncülük eden tesisleri ve motor üretim merkezi almış bulunuyor. Bu merkez geçtiğimiz günlerde Mercedes-Benz’in yeni yolcu taşıma araçlarının tanıtımına ev sahipliği yaptı. Gelişmiş güvenlik ve sürüş destek sistemleri ile donatılan; eCitaro, Yeni Tourismo seyahat otobüsü ve Sprinter Transfer 35, Mannheim’da, Avrupa basınına test sürüşlerini de kapsayan bir dizi etkinlikle tanıtıldılar. Seri üretimine başlanan ve 2019 yılı ile birlikte pazara sunulacak olan tam elektrikli eCitaro kent içi otobüs, yeni güvenlik ve yardımcı sürüş donanımlarına sahip Tourismo ve yenilenen Sprinter Serisi araçlar, teknik bilgilendirmelerin ardından, kullanılacakları tüm yol koşullarını içeren bir parkurda performanslarını ortaya koydular.



Alçak tabanlı eCitaro’da; AVE 130 portal aks ve iki adet su soğutmalı asenkron motor bulunuyor.

Elektro hidrolik “Eco-Steering” dümenleme sistemine sahip otobüs; ABS/ASR, ESP, ECE R29, LED farlar, fren destek sistemleri, yaya tanıma sistemi ile sürüş güvenliği sunuyor.

Kullanıma hazır!

eCitaro



İlk bakış

İzlenim sürüﬂü öncesi tam elektrikli eCitaro ile ilgili olarak davetlilere Daimler Otobüs Geliştirme Şefi Frank Mandel, teknik bilgiler verdi.

eCitaro son dönemde Mercedes'in yolcu taşıtları grubunda kullandığı tüm güvenlik donanımlarına sahip.Bataryalar ve otobüs boyutlarında işletmecilere çeşitli seçenekler sunuyor.

İlk sürüş

Yelkenleme

Niçin eCitaro?

eCitaro’da bulunan Lityum, Nikel-Mangan-Kobalt-Oksit “NMC” akülerin 2020 yılında yüzde 30 daha fazla kapasite sunacak ikinci kuşağı devreye girecek ve yeni bataryalar ilk seri ile tam uyumlu olacak. 2022 yılında ise Lityum Polimer bataryalarla Mercedes 400 kW’lık kapasiteyi ulaşmayı planlıyor.



























Çok yönlü Sprinter

1997 yılından bugüne dünyanın çeşitli kentleri için 50 bin adetten fazla üretilen ve dizel, doğal gazlı, dizel hibrit versiyonları ile hizmet veren Mercedes’in kent içi Citaro otobüs ailesinin yeni üyesi tam elektrikli eCitaro, yeni bir dönemin başladığını ortaya koyuyor. Mercedes-Benz, artık müşterilerinin emisyonsuz, gürültüsüz, verimli otobüs taleplerini eCitaro ile karşılayacak.Otobüs üretiminde trendleri belirleyen bir marka olarak Mercedes-Benz’in tam elektrikli bir otobüsü pazara sunması, aynı zamanda elektrikle hareket eden otobüslerdeki teknik gelişmelerin kullanım aşamasına geldiğinin kabulü anlamına geliyor.Citaro’nun tüm tiplerinin boyut ve temel gövde özellikleri aynı. Yolcuların ve sürücülerin beklentileri ile kent içi ulaşımın temel kural ve gerekliliklerini karşılayan bu kent içi otobüs serisinin elektrik versiyonu eCitaro’nun farkı ve yolcular tarafından hemen farkedilecek özelliği sessizliği, titreşimsizliği... eCitaro görülür ve hissedilir bir ses, gaz ve ısı emisyonu oluşturmuyor. Bu özellikleri ile de tüm emisyon sınırlamalarını geride bırakarak kent içi ulaşımda yeni bir dönem başlatıyor.Bu başlangıçta Daimler otobüs üreticisi olarak, elektrikli ulaşımın önünde duran batarya kapasitesi ve ağırlığı, menzil, şarj süresi, şarj istasyonlarının altyapısı, otobüsün elektrik ve mekanik unsurlarının paketlenmesi gibi temel teknik sorulara en optimal cevapları vermiş. Otobüsün aydınlatma, sinyalizasyon, yolcu ve sürücü bölümünün ısıtılması ve soğutulması, yolcuların telefon şarj noktaları ile birlikte bağlantılık ile ilgili donanım ve elektrik sistemlerinde de önemli geliştirmeler yapmış.Mercedes-Benz, Citaro Serisi'nde dizel, doğal gaz ve dizel hibrit versiyonlardan sonra tam elektrikli eCitaro ile kent içinde eksiksiz bir otobüs ailesi sunuyor.eCitaro dış görünüşü ve boyutları ile ailenin bir parçası olsa da hareket,ısıtma-soğutma sistemi gibi temel özellikleri tamamen farklı.Mannhiem’da tanıştığımız ve izlenim sürüşü yaptığımız eCitaro, ailenin son dönemde otobüs modasını da belirleyen metalik gri rengine ve kardeşleriyle aynı dış hatlara sahip. Tek fark ek bataryalar ile klima ve batarya soğutma sisteminin tavanda yer alması nedeniyle aracın dizel Citarolara göre yüksekliğinin 20 cm artmış olması, ama bu yükseklik kolayca fark edilmiyor.Ön cam otobüsün tavanına kadar çıkıyor ve varış yeri göstergesi de camın içine entegre edilmiş. Siyah camlar gövde ile uyum sağlıyor, ayrıca yazın güneşin otobüsün içini ısıtmasını önlüyor.Belediyeler veya kent içi otobüs işletmecileri, eCitaro gövdesini kendi renklerinde tercih edebiliyorlar.Tüm güvenlik donanımları ile birlikte yan görüşler, sürücüden bağımsız frenleme gibi yardımcı sürüş donanımlarına sahip olan, seri imalattan telematik sistemi ile aralıksız bir bağlantılılık sağlayan e-Citaron’nun içinde Mercedes’ten beklenen ve yolculara güven veren bir tasarım ve renk uyumu hakim.Yeni elektro hidrolik Eco Steering dümenleme sistemine sahip elektrikli Citaro, sürücüsünü tanıdık düğmeler ve ergonomisi ile tedirgin etmeden kabul ediyor. Dizeller ile aynı olan kontrol panelinde devir saatinin yerini batarya seviyesi / şarj göstergesi almış.Otobüsün sürüş karakteri de bir dizel veya gazlı otobüsten farklı. Bu fark eCitaro’nun hızlanmalarında ortaya çıkıyor. Otobüs, kent içi yolcu otobüslerinde beklenilen, 7 ila 9 litrelik dizel veya doğal gazlı motorların otomatik şanzımanlarla sağlayabildiği hızlanmayı ve sarsıntısızlığı çok daha kısa sürede sağlıyor. Bu da otobüsün kent içinde trafik akışına uyumunu kolaylaştırıyor.Hız pedalından sürücünün ayağını çekmesiyle birlikte otobüs önceden kazandığı hız ve veya yol eğimine uygun olarak hiç enerji tüketmeden ilerleyebiliyor. Mercedes yetkililerinin yelkenleme olarak tanımladıkları bu akış sırasında hareketten enerji geri kazanımı sağlanmadan yol alınıyor. Serbest akış veya yelkenleme bataryaların daha az yorulması, otobüse hareket kazandıran tekerlek başlarındaki birbirinden bağımsız çalışan motorların dinlenmesi veya soğuması anlamına geliyor.Yavaşlamak veya durmak için frene basmak ya da retarder kullanma alışkanlığı olan sürücüler için üç kademeli yavaşlatıcı kolunu çekmek, enerji geri kazanımı sağlıyor. Kazanılan enerji kumanda ekranına yansıyor.Ani, kazıklama dışındaki frenlemeler, rampa inişleri ve yavaşlama; mesafeye, yol ve trafik durumuna bağlı olarak enerji geri kazanımı sağlıyor. Tüm bunlar yolu ve trafiği, eCitaro’nun elektrik ve mekanik alt yapısını iyi bilen bir sürücünün daha fazla enerji kazanımı sağlaması anlamına geliyor.eCitaro sürücülerin kolayca alışacakları, yolcuların sessizlik ve konforu nedeniyle diğer kent içi otobüslerden daha fazla tercih edebilecekleri bir otobüs.Dış görünüş ve işlevi aynı olsa da otomotiv mühendislerinin işletmecilerin ve yolcuların istek, ihtiyaç ve alışkanlıklarını karşılamak için geliştirdikleri çözümler ve yaptıkları tercihler çok farklı.Otobüsün ısıtma, soğutma, yönlendirme sistemlerinde çok özel çalışmalar gerçekleştirilmiş.Yüksek kapasiteli elektro-portal aksa, geliştirilmiş kalorifer ve klima yönetimine, verimli ısıtma pompasına ve ilk CO2 karbondioksit klima tesisatına sahip eCitaro ile Mercedes-Benz, elektrikli otobüste pazarın en iyisi olmak için yola çıkmış bulunuyor.Pil teknolojisinde ve fırsat şarjı istasyonu sıklığının getirdiği alt yapı zorlukları gibi konularda da Mercedes bugün en uygun görülen, yarına da adapte olabilecek çözümleri tercih etmiş.eCitaro’da kent yönetimlerinin ve otobüs işletmecilerinin, otobüslerin batarya ve elektrik dağıtım alt yapısı için yapacakları yatırımları en aza indirmeyi sağlayacak bir ürün strateji oluşturulmuş, tüm duraklarda elektrifikasyon, fırsat şarjı gibi unsurlardan kaçınılmış.Mannheim’de Tourismo seyahat otobüsü ve yolcu taşımacılığında boyutları ile hafif ticari ve otobüs arasında köprü oluşturan, farklı versiyonları ile engelli aracından minibüse, vip otobüse kadar çok farklı amaçlarla kullanılan Sprinterlardaki değişiklikler ve yenilikler de gündemdeydi.Bu araçlardan Sprinter Transfer 35 minibüsler çok yönlü kullanıma uygun olarak geliştirilmiş; servis otobüsü, transfer aracı, şehirlerarası seyahat aracı, okul otobüsü, kısa geziler veya uzun geziler için kullanıma uygun.Maksimum 163 Bg güç / 360 Nm tork sağlayan 2143 cc’lik OM 651 motor, 7G-Tronick otomatik şanzıman, bağımsız ön süspansiyonla donatılan Sprinter Transfer 35; yaklaşık 7 metrelik bir uzunluğa, toplam 5 tonluk yüklü ağırlığa sahip ve 15 + 1 koltuklandırma düzeninde sunuluyor.Aracın karavan koltukları, elektrikli sürgülü kapısı, sürücü ve yolcu bölümü için ayrı iklimlendirme sistemleri yolculuk konforunu arttıran özellikler.Kapsamlı yardımcı sürüş destek sistemleri ile sürücüsünün işini kolaylaştıran Sprinter Transfer 35’te; Aktif Mesafe Yardımı Disronik, Aktif Fren Desteği, Aktif Şerit Yardımı, Kör Nokta Desteği ve trafik işareti algılaması yer alıyor. 360 derece kameralı park paketi, ters manevraları kolaylaştırıyor. LED farlar da en yüksek görünürlük standardını sağlıyor.Sürüş operasyonlarının merkezinde yüksek çözünürlüklü 10.25 inçlik dokunmatik ekranlı Mercedes-Benz bilgi ve eğlence sistemi MBUX bulunuyor. Sistemin ismindeki “UX,” “kullanıcı deneyimi” anlamına geliyor. Bu sistem, yapay zekası sayesinde öğrenme yeteneğine sahip.