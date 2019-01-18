BYD hem Çin hem Avrupa için üretiyor

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18 Ocak 2019, 12:39

Çin, elektrikli otobüs kullanımında da dünyanın en büyük pazarı. Yılda 300 bin otobüsün üretildiği ülkede, 2017’de yola çıkan elektrikli ve hibrit otobüs sayısı 106 bin.





2018 yılında sadece Guangzhou şehri için 4.810 adetlik elektrikli otobüs ihalesi gerçekleştirildi. 700 milyon Euro’luk ihalenin 4.473 adetlik bölümünü BYD kazandı. BYD’nin üreteceği otobüslerin 889 adedi 8 m’lik, 2.419 adedi 10 m’lik, 1.165 adedi 12 m’lik olacak.Avrupa’da biri Macaristan’da diğeri Fransa’da olmak üzere 2 montaj tesisi bulunan Çinli BYD; otomobil ve forklift üretimi de gerçekleştiriyor. Ürün ve teknoloji geliştirme çalışmalarının odağına elektrikli ve hibrit sistemleri koyan BYD, şu an Çin’de üçüncü batarya tesislerini devreye almaya hazırlanıyor. IAA 2018’de de yerini alan BYD, İsveçli otobüs işletmeci Nobina’dan 11 adet 12 m’lik, 10 adet 18 m’lik körüklü, 5 adet 8,7 m’lik olmak üzere toplam 26 elektrikli otobüs siparişi aldı. Bu otobüslerle birlikte BYD’nin 2018’de İskandinavya’dan aldığı elektrikli otobüs sayısı 100’ü aştı.BYD e-Bus otobüsler, Avrupalı tedarikçilerden sağlanan bileşenlerle donatılıyor. Modüler ve optimize edilmiş tasarımı sayesinde üretimi ve montajı hızlı yapılan otobüslerde bileşen sayısı azaltılmış. Ayrıca otobüsler, yeni malzeme kullanımıyla da hafifletilmişler. BYD’nin Akü Termal Yönetim Sistemi, yüksek güç yoğunluklu Iron-Phosphate pilleri ve Akıllı İzleme ve Teşhis Sistemi ile donatılan otobüsler, pantograf şarjı ile enerji ikmali yapabiliyor.