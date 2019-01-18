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Delphi Technologies ticari araçların geleceğine yön verecek

18 Ocak 2019, 12:07

Delphi Technologies, ticari araçlar için geliştirdiği elektrikli çözümler sayesinde geleceğe ışık tutuyor.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies,ticari araçları geleceğe taşıyacak elektrikli sistemler üzerine yaptığıgeliştirmelerle sektöre yön vermeye devam ediyor. Elektrikli araçların şimdiden geleceğe hazırlanması için güçlü motor yönetim sistemleri ile elektrikli yaşam için uygulanabilir ve düşük maliyetli çözümler geliştiren Delphi Technologies, verimlilik, hafiflik ve entegrasyon kolaylığına odaklanıyor. Delphi Technologies’in ticari araçların elektrikle geleceğe hazırlanması için özel olarak geliştirilen ürün portföyü; invertörler, yüksek voltajlı DC-DC dönüştürücüler, 48 Volt DC-DC dönüştürücüler, aktarma organları kontrol sistemleri ve yerleşik şarj sistemleri olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Elbette tüm bu bileşenleri yazılım, motor yönetimi, entegrasyon ve yüksek kaliteli üretim uzmanlığı tamamlıyor. Şirket, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma çözümlerini Polonya ve Çin'de şu anda inşa edilen yeni tesislerde geliştirecek ve bu tesislerde üretime başlayacak. Tesisler faaliyete geçtikten sonra, Blonie'de bulunan Polonya tesisi, DC-DC dönüştürücüler, invertörler ve kontrol üniteleri üretecek.



“Hafiflik ve kompakt yapı çok önemli”

Sektörün en köklü şirketlerinden olan Delphi Technologies, araçların elektrikle geleceğe hazırlanmasıkonusunda stratejiler geliştiriyor. Buna iyi bir örnek olan Viper yüksek voltajlı güç anahtarı, invertör içindeki temel bileşen özelliklerinden üstün termal yönetimini bünyesinde barındırıyor. Aküden gelen doğru akımı, elektromotoru beslemek üzere alternatif akıma çeviren invertörler, araçların elektrikle geleceğe hazırlanma teknolojilerinin en önemli yapı elemanlarından olmasının yanısıra, bunların verimliliğinin araç performansı üzerinde çok önemli bir etkisi oluyor.



“Menzil ve şarj süresi ticari araç kullanıcıları için binek araçlara kıyasla çok daha kritik ve hassas bir mesele.” diyerek değerlendirmesine başlayan Delphi Technologies Ticari Araç Satış Müdürü Richard Green sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Yolcu veya yük taşıması gereken kullanıcılar için kritik öneme sahip araç elekrifikasyon bileşenleri geleneksel olarak hafif ve kompakt değiller. Yenilikçi çözümümüz Viper, elektrikli güç ve aktarma organlarında çok önemli olan güvenilirliği ve termal yönetimi büyük ölçüde geliştiren bir mimariye sahip. Sonuç olarak, Delphi Technologies Viper gibi yenilikler sayesinde invertörümüz rakiplerden yüzde 30-40 daha küçük ve daha hafif.

Şirketin teknoloji yol haritasının ayrıntılarına da değinen Green, küresel mühendislik ekibinin ticari araç müşterileriyle halihazırda 800 Volt’a kadar elektriklisistemler üzerinde çalıştığını söylüyor. “Daha yüksek voltajlar, daha küçük ve daha hafif elektrikliteknoloji çözümlerine izin veriyor. Bu da araç kapasitesini artırırken daha hızlı şarj edilmelerini sağlayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor ve iş performansını yükseltiyor” yorumunda bulunan Green, “Ayrıca, teknoloji yol haritamızda, silikon karpit yarı iletkenlere dayanan güç elektroniği, verimlilikte yepyeni bir adımı beraberinde getirecek. Bu da, Delphi Technologies’in yüksek performanslı bu sistemlerde pazarda ilklerden biri olmasını sağlayacak” diyerek sözlerini tamamlıyor.



