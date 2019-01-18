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62 bin TL’ye Egea Sedan
18 Ocak 2019, 12:04
Fiat, yılın ilk kampanyasını hayata geçiriyor.
Son 3 yılın en çok tercih edilen otomobil modeli unvanını taşıyarak liderliğini sürdüren Egea “herkes için iyi bir otomobil” iddiasıyla ezber bozmaya devam ediyor. Fiat’ın Ocak ayına özel devreye aldığı kampanyada ailenin Sedan, Hatchback ve Station Wagon modellerinde 15 bin TL’ye varan nakit indirim desteği sağlanıyor. 36 bin TL’ye kadar 12 aya varan vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle de dikkat çeken kampanya kapsamında Egea Sedan, 62 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla iddiasını yeniden ortaya koyuyor. Aynı zamanda Fiat’ın teknolojiyi tasarıma yansıtan Egea Mirror Serisi de 78 bin TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.
Fiat 500 Ailesi’nde de cazip fırsatlar sunuluyor. Ocak ayında 92 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunulan Fiat 500L modellerinde 18 bin TL’ye varan peşin alım indirimi de devam ediyor. 500L ve 500X satın almak isteyenler, kampanyada 70 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğinden faydalanabiliyor. Ailenin tarz ikonu Fiat 500 ve şehrin yeteneklisi Panda modellerinde ise 24 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli, faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.
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