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DENKO'nun tercihi Renault Trucks
18 Ocak 2019, 12:00
DENKO Uluslararası Nakliyat, Denizli merkezli taşımalar için Renault Trucks T çekiciler ile filosunu güçlendiriyor.
Denizli’nin önde gelen lojistik firmalarından DENKO Uluslararası Nakliyat, bölgenin ihraç ürünlerini Avrupa ülkelerine taşıyor. Filosunun yüzde altmıştan fazlası Renault Trucks çekicilerden oluşan DENKO, 8 adet T 460 4x2 ADR’li Euro 6 çekici ile araç parkını geliştiriyor.
Denizli’de gerçekleştirilen teslimat törenine DENKO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ve Oğuz Erdoğan ile Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, Ege Bölge Müdürü Tolga Aykaç, Özmutlubaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, Bölge Satış Yöneticileri Mehmet Aydın ve Mustafa Karabulut katıldılar.
Lojistik sektörü desteklenmeli
Denizli’nin 190 ülkeye 3 milyar dolar üzerinde ihracat yaptığını belirten DENKO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan; “Lojistik sektörü, bu dönem dar bir boğazdan geçiyor. İthalat ve ihracat dengelerinin değişkenliği, Avrupa’da otoban ücretlerine yapılan fiyat artışları, sürücülerin vize alırken yaşadıkları sorunlar gibi birçok faktör,lojistik operasyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle lojistik sektörüne yapılan her türlü destek, büyük önem taşıyor. Yıl sonunda başlayan ÖTV ve KDV indirimleri, lojistik firmalarının yatırımlarında biraz olsun nefes almasını sağladı. Biz de bu durumdan faydalanarak yeni araç alımları yaptık ve yine Renault Trucks araçları tercih ettik” şeklinde belirtti.
300’ün üzerinde firmaya lojistik hizmeti sunan DENKO, bir çok sektör için komple ve parsiyel karayolu taşımacılığı yapıyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’nın tüm bölgelerine taşıma hizmeti sunuyor. Denizli ve bölgesindeki yerli üretim malların lojistiğini sağlayan DENKO, yüzde 95 oranında tekstil ve konfeksiyon ihracatı için taşımacılık sağlıyor.
Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, teslimat töreninde yaptığı açıklamada; “T serisi çekicilerimiz, yakıt tasarrufu ve performansları ile segmentinde lider araçlar. Bu çekiciler, gelişmiş özellikleri ve konforu ile lojistik firmalarının üzerinden büyük yük alıyorlar. Bu doğrultuda DENKO Uluslararası Nakliyat’ı da araçlarımızdan memnun müşterilerimiz arasında görmek, gurur veriyor” dedi.
DENKO sürücülerinin Renault Trucks T çekicileri kullanmaktan memnuniyetlerine değinen Uğur Erdoğan; “Uzun yol nakliyesinde, operasyonlarımızın verimliliği için sürücülerimizin konfor ve güvenliğini düşünmek durumundayız. Renault Trucks T çekicilerden sürücülerimiz de oldukça memnun. Bu da tabi ki alım kararımızı etkiliyor” diyerek ekledi.
Denizli ticaretinin Ege Bölgesi ve Türkiye için önemine vurgu yapan Ahmet Mutlubaş ise; “Denizli, ilde ve bölgede gerçekleştirilen yerli üretimi ihraç eden önemli illerimiz arasında yer alıyor. Bölgedeki lojistik hizmetleri için Renault Trucks T serisi çekicilerin tercih edilmesi, bizler için oldukça önemli. Uzun zamandır Renault Trucks çekicileri kullanan DENKO, hem araçlarımızdan hem satış sonrası bakım-onarım hizmetlerimizden oldukça memnun. Bizler de iş birliğimizin bu yönde ilerlemesi, DENKO çekicilerinin yollarına en iyi performans ile devam etmeleri için tüm satış sonrası desteği sağlıyoruz” diye belirtti.
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