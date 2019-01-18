DENKO'nun tercihi Renault Trucks

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18 Ocak 2019, 12:00

DENKO Uluslararası Nakliyat, Denizli merkezli taşımalar için Renault Trucks T çekiciler ile filosunu güçlendiriyor.

Denizli’de gerçekleştirilen teslimat töreninekatıldılar.Denizli’nin 190 ülkeye 3 milyar dolar üzerinde ihracat yaptığını belirten D“Lojistik sektörü, bu dönem dar bir boğazdan geçiyor. İthalat ve ihracat dengelerinin değişkenliği, Avrupa’da otoban ücretlerine yapılan fiyat artışları, sürücülerin vize alırken yaşadıkları sorunlar gibi birçok faktör,lojistik operasyonlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle lojistik sektörüne yapılan her türlü destek, büyük önem taşıyor. Yıl sonunda başlayan ÖTV ve KDV indirimleri, lojistik firmalarının yatırımlarında biraz olsun nefes almasını sağladı. Biz de bu durumdan faydalanarak yeni araç alımları yaptık ve yine Renault Trucks araçları tercih ettik” şeklinde belirtti.300’ün üzerinde firmaya lojistik hizmeti sunan DENKO, bir çok sektör için komple ve parsiyel karayolu taşımacılığı yapıyor. Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya başta olmak üzere Avrupa’nın tüm bölgelerine taşıma hizmeti sunuyor. Denizli ve bölgesindeki yerli üretim malların lojistiğini sağlayan DENKO, yüzde 95 oranında tekstil ve konfeksiyon ihracatı için taşımacılık sağlıyor., teslimat töreninde yaptığı açıklamada; “T serisi çekicilerimiz, yakıt tasarrufu ve performansları ile segmentinde lider araçlar. Bu çekiciler, gelişmiş özellikleri ve konforu ile lojistik firmalarının üzerinden büyük yük alıyorlar. Bu doğrultuda DENKO Uluslararası Nakliyat’ı da araçlarımızdan memnun müşterilerimiz arasında görmek, gurur veriyor” dedi.DENKO sürücülerinin Renault Trucks T çekicileri kullanmaktan memnuniyetlerine değinen; “Uzun yol nakliyesinde, operasyonlarımızın verimliliği için sürücülerimizin konfor ve güvenliğini düşünmek durumundayız. Renault Trucks T çekicilerden sürücülerimiz de oldukça memnun. Bu da tabi ki alım kararımızı etkiliyor” diyerek ekledi.Denizli ticaretinin Ege Bölgesi ve Türkiye için önemine vurgu yapanise; “Denizli, ilde ve bölgede gerçekleştirilen yerli üretimi ihraç eden önemli illerimiz arasında yer alıyor. Bölgedeki lojistik hizmetleri için Renault Trucks T serisi çekicilerin tercih edilmesi, bizler için oldukça önemli. Uzun zamandır Renault Trucks çekicileri kullanan DENKO, hem araçlarımızdan hem satış sonrası bakım-onarım hizmetlerimizden oldukça memnun. Bizler de iş birliğimizin bu yönde ilerlemesi, DENKO çekicilerinin yollarına en iyi performans ile devam etmeleri için tüm satış sonrası desteği sağlıyoruz” diye belirtti.