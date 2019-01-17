Suzuki Vitara’da Fırsat Bu Fırsat!

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17 Ocak 2019, 12:11

Suzuki’nin otomotiv dünyasına adını altın harflerle yazdırdığı vegeçtiğimiz yıl kendi sınıfında Türkiye’nin en çok tercih edilen efsanevi SUV modeli Suzuki Vitara

Yılın ilk ayında benzersiz fırsatlarla otomobil severlerin karşısına çıkıyor.Ocak ayına özel satış fırsatlarına ek olarak ÖTV ve hurda indirimiyle birlikte satışa sunulanSuzuki Vitara, 50 bin TL’ye 12 ay vadeli %0,79faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor. Üstelik rakipsiz satış fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken Suzuki Vitara modelleri için yetkili satıcılarda müşterileri sürpriz indirimler bekliyor.Suzuki'nin gerçek SUV modeli Vitara, yılın ilk ayında sunduğu kaçırılmaz fırsatlarla hem off-road tutkunlarına hem de şehirdeki maceraseverlere sesleniyor. 3 farklı donanım seçeneği ile rakipsiz fiyatlarla satışa sunulan Suzuki Vitara, Ocak ayı boyunca ÖTV ve hurda indirimine ek olarak özel satış fırsatlarıyla öne çıkıyor. Üstelik Ocak ayı boyunca yetkili Suzuki satıcılarında müşterileri sürpriz indirimler beklerken, dileyenler 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle % 0,79 faizli kredi seçeneğini de tercih edebiliyor.Euro NCAP’ten 5 yıldız alan Suzuki Vitara’da yokuş kalkış desteği ve eğim iniş kontrol sistemi gibi elektronik yardımcılar sürüş güvenliğini desteklerken, radar fren destek sistemi ve adaptif hız sabitleme sistemi gibi pek çok yeni güvenlik unsurları da Vitara’nın iddiasını ortaya koyuyor. Suzuki DNA’sının işlendiği gelişmiş dört tekerlekten çekiş sistemi Allgrip 4x4 sistemi sayesinde Vitara, zorlu arazi şartlarıyla kolayca başa çıkabilirken, sürüş koşullarına uygun olarak dört farklı sürüş modunu da sürücüsüne sunabiliyor. Ayrıca Vitara’da tam 10.1 inç boyutundaki dokunmatik multimedya sistemi, navigasyon, Bluetooth ve USB girişi özellikleri tüm versiyonlardastandart olarak sunuluyor.Her biri yüksek yakıt verimliliğine sahip iki adet benzinli motor seçeneği kullanılan Vitara’da 1,6 litrelik VVT benzinli motor, 6000 d/dak’da 120 HP güç ve 4400 d/dak’da 156 Nm tork üretirken, 1,4 litrelik Turbo Boosterjet benzinli motor ise 140 HP güç ve 220 Nm tork üretiyor. Her iki motor seçeneğinde de yeni nesil 4x4 Allgrip teknolojisiyle 4 farklı sürüş keyfi yaşatan SUV, sürüş koşuluna bağlı olarak 2 çeker ve 4 çeker kullanım imkânı da veriyor.