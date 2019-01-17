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BMC TUĞRA’nın Platin Commnunication imzalı lansman filmi yayında

BMC TUĞRA’nın Platin Commnunication imzalı lansman filmi yayında

Tarih 17 Ocak 2019, 11:56

1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başrolünde bulunan ve BMC’nin ilk kamyon modellerinden olan Austin TM – 140’a saygı duruşu ile yayında.

Türkiye’nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden BMC’nin uzun yıllardır merakla beklenen kamyonu Tuğra’nın piyasaya çıkışı, gönüllere dokunacak bir filmle duyuruluyor. Türk sinemasının kült filmleri arasında yer alan, senaryosu Ali Özgentürk’e, müziği Cahit Berkay’a ait olan ve Atıf Yılmaz tarafından yönetilen 1977 tarihli Selvi Boylum Al Yazmalım filminin başrolünde bulunan BMC’nin ilk modellerinden Austin TM – 140, BMC’nin yeni kamyon ailesi TUĞRA’nın reklam filmiyle yeniden ekranlara dönüyor. BMC’nin son teknoloji kamyonu TUĞRA’nın taşıdığı ilk yük, sürpriz bir sonla izleyiciyle buluşuyor.

Anadolu’nun farklı bölgelerinde çekilen reklam filmi, ulusal ve uluslararası pek çok reklam ajansında deneyim kazanmış bir ekiple çalışan PlatinCOmmnunication’ın imzasını taşıyor. Kurulalı henüz 1,5 yıl olmasına rağmen inşaat, otomotiv, sanayi gibi pazarlar başta olmak üzere farklı sektörlerden pek çok markayla çalışan ajansın portföyünde BMC’nin yanı sıra, Skygarden Belgrade, Gianfranco Ferre Residence, Set Up Yatırım, Norm Holding, Veryeriler İnşaat ve Sistem 9 gibi şirketler yer alıyor. Başkanlığını geçmişte pek çok markanın kurumsal iletişim ve pazarlama direktörlüğü görevlerini üstlenen Oya Tüzün’ün yaptığı ajansın Kreatif Direktörü ise Türkiye’de ve dünyada sayısız ödüle layık görülen kampanyalara imza atmış olan Tansu M. Gülaydın.





 

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