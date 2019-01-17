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Lojistik, liderliğe selektör yapiyor!

17 Ocak 2019, 11:43

Hizmet ihracatında 14 milyar dolarlık bir rakama ulaşan lojistik sektörü, inşaat, telekomünikasyon, sağlık ve eğitim gibi birçok sektörü geride bıraktı.

Fevzi Gandur Logistics Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, sektörün ihracatla birlikte büyüme gösterdiğini ve ülke ekonomisindeki katkısını her geçen yıl artırdığına dikkat çekti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan rapora göre Türkiye’nin toplam hizmet ihracatı 2017 yılında 43,7 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu rakama en çok katkıda bulunan hizmet alanlarının başında ise lojistik sektörü geliyor. Turizmden sonra en fazla hizmet ihracatı yapan lojistik sektörünün toplam payı 2016 yılında yüzde 17,1 iken, 2017 yılında 19,7’ye ulaşarak 14 milyar dolar seviyesine geldi.



Sektörde 70 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Fevzi Gandur Logistics’in Yönetim Kurulu Üyesi Fahri Dündar, lojistik sektörünün inşaat, seyahat acenteciliği, konaklama, yazılım, gastronomi, eğitim ve telekomünikasyon gibi birçok dev sektörü geride bıraktığı ifade etti.



Son aylarda ihracatta gerçekleşen artışın lojistik sektörüne olumlu yansıdığını belirten Dündar, “İthalat yüklemelerinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok Türk aracı ülkemize boş bir şekilde dönüyor. Bu süreçte ihracat taşımalarının artışıyla bu alandaki kayıplar minimuma indi. Lojistik sektörü ihracatla birlikte büyüyerek ülke ekonomisindeki katkısını artırıyor.” sözlerini kullandı.



İhracat 2019’da Mecburi Olabilir!



Ekonomideki mevcut durağanlıkta ihracatın hem markalar hem de ülke ekonomisi için öneminin iki kat arttığına değinen Dündar, 2019 yılı içinde her firmanın mecburi ya da planlı olarak ihracatını artırmaya odaklanacağını belirtti.



Dündar “İhracatta hızlı olanın kazanacağı bir yıl olacak. Bu doğrultuda ithalat ve ihracatta havayolu taşımalarının artmasını öngörüyoruz. İstanbul Havalimanı’nda faaliyete geçecek yeni depomuz ile biz de hizmet ihracatındaki payımızı artırmayı planlıyoruz.” dedi.



