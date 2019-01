Toru Un'dan yeni filo yatırımı

Anasayfa » Piyasa

16 Ocak 2019, 11:19

Toru Un, yeni filo yatırımında MAN’ı tercih etti.

Toru Un’un Bandırma’daki tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreni, Toru Un A.Ş. adına Yönetim Kurulu Başkanı Ata Toru, şirket yetkilileri Efe Toru, Ece Toru ve Emre Toru’nun ev sahipliğinde gerçekleşti. Törende’nın yanı sırade hazır bulundular.Teslimat töreninde konuşan“15 araçlık yeni yatırım tercihimizde MAN markasını seçmemizin en büyük nedenleri; Alman teknolojisinin getirdiği üstün özellikleri, mühendisliği, güçlü yapısı ve elbette yakıt tasarrufu oldu. Türkiye’nin her noktasına dağıtım yapan bir şirketiz. Dolayısıyla bunca kilometre yol yapacak araçlarımızı tercih ederken de en iyisini seçmeliydik. Satış Sonrası Hizmetlerde sunulan bakım paketleri incelendiğinde de, ileriye dönük önemli ekonomik avantajlar bulunuyor” diyerek, tüm bu avantajların, gelecekteki yatırımlarında da MAN markasını tercih etmeleri hususunda etkili olacağını açıkladı.da MAN’ın üstün nitelikli araçları ile olduğu gibi sunduğu satış sonrası hizmetler avantajı ile de müşterilerinin her açıdan yanında olduğunu vurgulayarak, “MAN araçları ileri teknolojileri, dayanıklılıkları, kaliteleri, performansları ve sağladıkları yakıt tasarrufları ile segmentlerinde öne çıkıyor. Ancak araçlarımızın tüm bu üstün özellikleri, sunduğumuz rekabetçi Satış Sonrası Hizmetler ile, zengin bakım paketleri ve uzatılmış garanti avantajları ile de destekleniyor. Sonuç olarak ‘Yaşam Boyu İş Ortaklarımız’ olarak gördüğümüz müşterilerimizin, araçlarımızdan her açıdan sürdürülebilir bir performans elde etmesi bizler için çok önemli” diyerek, Toru Un ile işbirliklerinin çok uzun yıllara ulaşacağına olan inancını vurguladı.ise “Toru Un’un 15 adet MAN çekici alımı ile başlayan ticari ilişkimizin zamanla daha da kuvvetleneceğine inanıyorum. Satışta olduğu gibi satış sonrası hizmetlerimizde de ‘koşulsuz müşteri memnuniyeti’ anlayışımızla müşterimizin yanında olmaya devam edeceğiz. MAN her zaman kalitesinden ödün vermeden, ileri teknoloji, yüksek kalite, dayanıklılık ve konforu harmanlayarak hep daha iyisini üretmiştir ve üretmeye devam etmektedir. Toru Un A.Ş.’ye araçlarımızın hayırlı olmasını diliyorum” dedi.Her koşulda üstün performans gösteren MAN çekicilerin tercih edilmesinin birçok nedeni olduğunu vurgulayanda, “250 yılı aşan köklü geçmişi ile dünya devi MAN, araçların geliştirme ve üretim aşamasında, ileri teknoloji, yüksek kalite ve dayanıklılıktan, konfor, yakıt tasarrufu, ekonomik işletme maliyetlerine kadar sunduğu birçok avantajla, işletmecisini ve kullanıcısını ilk alımdan, işletmesine kadar ömür boyu düşünen bir markadır” şeklinde konuştu.