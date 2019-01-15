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Delphi Technologies’e yeni CEO

Delphi Technologies’e yeni CEO

Tarih 15 Ocak 2019, 16:08

Delphi Technologies’te Ocak ayı itibari ile bayrak değişimi yaşandı.

Otomotiv ekipman üreticileri için geleceğe yönelik önemli çözümler geliştiren Delphi Technologies’te yeni bir yönetim dönemi başladı. 5 Ekim 2018’den bu yana Delphi Technologies’te geçici olarak görev yapan Hari N. Nair görevi bırakırken, Nair’in yerine 25 yıllık sektör deneyimi olan Richard F. Dauch CEO olarak getirildi. Aynı zamanda Delphi’de yönetim kuruluna da dahil olan Richard F. Dauch, Ocak ayı itibari ile görevine başladı. Otomotiv endüstrisi başta olmak üzere 25 yıllık sektör deneyimi olan Dauch, Şubat 2011 tarihinden bu yana küresel ticari araç endüstrisinin önde gelen fren sistemleri tedarikçisi Accuride Corporation’da başkan ve CEO olarak görev yapıyordu.Yeni görevlendirme ile ilgili konuşan Delphi Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Timothy M. Manganello, sektör deneyimi, liderlik vasıfları, operasyonel mükemmelliği sağlama konusundaki başarısı ve kârlı büyümeyi sağlama yeteneklerinden dolayı Richard F. Dauch’un Delphi için mükemmel bir seçim olduğunu belirtti.

“Liderlik pozisyonumuzu güçlendireceğiz”

Richard F. Dauch ise endüstri devi Delphi Technologies ekibinin bir parçası ve lideri olmanın heyecan verici olduğunun altını çizerek, “Alanında tek olma yolunda dönüşümümüzü tamamlayıp teknoloji liderliği pozisyonumuzu güçlendirmeye devam ederken, global ekiplerimizle daha uzun vadeli değerler yaratacağımıza olan inancım tam. Tecrübeli yönetim kurulumuzun desteği ile alanında lider ekibimizle birlikte çalışarak, uzun vadeli kârlı büyüme için tutarlı stratejiler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Profesyonel kariyerine United Technologies ile başlayan Richard F. Dauch, havacılık, otomotiv, ağır vasıta, endüstriyel ve otomotiv dışı taşımacılık pazarlarının önde gelen küresel bağlantı çözümleri tedarikçisi olan Acument Global Technologies’te başkan ve CEO olarak görev yapmıştı.Dauch, ayrıca American Axle and Manufacturing’de de 13 yıllık bir kariyere sahip.

 

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