Allison şanzıman donanımlı Iveco Stralis CNG kamyonları ile daha çevreci

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15 Ocak 2019, 12:32

Allison tam otomatik şanzımanlar, sürekli dur kalk yapan şehir içi dağıtım araçlarında kullanılan doğal gaz motorları için ideal çözüm oluyor.





Beş adet Allison donanımlı CNG aracı teslim alan Transgourmet, Alman gıda sektöründeki en sürdürülebilir şirket olma yolunda bir adım daha attı.Gıda toptancısı, filosunun sürdürülebilir bir şekilde yeniden düzenlenmesinde Allison 3000 Serisi™ tam otomatik şanzıman donanımlı metan yakıtlı Iveco Stralis NP kamyonları tercih ediyor. CNG araçlar, Ulm güzergahında şehir ve çevresinde kullanılıyor.Allison tam otomatik şanzımanlar, şehir içi dağıtım araçlarının sürekli dur kalk yaptığızorlu güzergahlara dayanıklılık göstermesi gereken doğal gaz motorları için ideal çözüm oluyor. Doğal gaz motorları, Allison tam otomatik şanzımanlar ile daha hızlı tepki verebiliyor. Allison tork konvertörü teknolojisi, motor torkunu düzgün bir şekilde arttırıp tekerleklere daha fazla güç aktararak, kalkışta aracın doğal gaz motorunu destekliyor. Böylece, araçlar için üstün performans sağlanarak yakıt, en verimli şekilde kullanılıyor. Allison Kesintisiz Güç Teknolojisi™ sayesinde de araçlar, güç kesintisi ortadan kalktığı için trafikte kolayca ilerleyebiliyor.Transgourmet, Temmuz 2018'den bu yana geniş ürün portföyünü topoğrafik olarak zorlu güzergahlardaki otel, restoran, kantin, catering etkinlikleri ve diğer müşterilerine yeni gazlı kamyonlarıyla her gün ortalama 200 kilometre boyunca taşıyor. Iveco'ya göre, soğutma ünitesi de aracın motoru tarafından beslenmesine rağmen, araçlar depo hacmine göre 550 kilometreye kadar olan mesafelere ulaşabiliyor ve deponun sadece iki günde bir doldurulması gerekiyor.açıklamasında; “Ticari araç pazarı şu anda ekonomik ve çevre dostu olarak daha rekabetçibir seçenek sunmadığından, Allison şanzıman donanımlı doğal gazlı kamyonları seçtik. Şimdiye kadar, bu araç konfigürasyonuyla ilgili iyi değerlendirmeler duyduk. Araçların enerji verimliliği, çevre koruma, gürültü azaltma ve sürüş konforu özelliklerinin yüksek beklentilerimizi karşılaması nedeniyle heyecanlıyız” diye belirtti.Allison şanzımanın helisel dişlileri, doğal gaz motorlu araçların daha sessiz bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. Iveco Stralis NP'nin gürültü emisyonları, dizel yakıtlı benzer bir kamyona göre 4 dBA daha düşük. Gürültü seviyesinde 3 dBA kadar bir düşüş, insan kulağı tarafından yüzde 50 oranında bir gürültü azalması olarak algılanıyor. Bu nedenle doğal gazlı araçlar, şehir içi kullanımı için ideal oluyor.Iveco doğal gaz motorları, biyo-metan kullanırken partikül emisyonlarını yüzde 95, azot oksitleri (NOx) yüzde 60 oranında ve CO2 emisyonlarını yüzde 90'a varan oranlarda azaltıyor. Aynı rotadaki dizel kamyonlara göre, yüzde 15'e kadar yakıt tasarrufu sağlıyor. Allison'ın en ileri yakıt tasarruf teknolojisi FuelSense® 2.0'ı içeren Allison şanzımanlar, daha fazla yakıt tasarrufu sunuyor. FuelSense® 2.0, yakıt tüketimi ve performansın ideal dengesini bulmak için şanzıman kontrolünü yük, hız ve topoğrafyaya göre otomatik olarak ayarlayan gerçek zamanlı bir öğrenme algoritması kullanıyor.Dört adet 18 tonluk Iveco Stralis NP tipi AD190S33/FP CNG 4x2 ve bir adet 26 tonluk Iveco Stralis NP tipi AD260S33Y/FS CNG 6x2 olmak üzere Allison 3000 Serisi™ şanzıman donanımlı toplam beş adet CNG aracı, 243 kW (325 bg) gücündeki CURSOR 8 Euro 6 motoruna sahip.Öte yandan Transgourmet, yol güvenliğini arttırmayı hedefliyor. 2015 yılından bu yana kendi kamyon akademisinde sürücülerini eğiten şirket, günlük teslimat güzergahlarında karşılaşabilecekleri zorluklarla ilgili sürücülerini hazırlıyor. Allison şanzımanlar, yol güvenliğini artırmaya da katkı sağlıyor. Sürücüler, vites değiştirmeye odaklanmak zorunda kalmadıkları için trafik ve yakın çevreye konsantre olabiliyor. Allison şanzımanlar sayesinde araçlar, dar alanlarda ve şehir içi trafikte, araç park edilen sokaklarda teslimatı kolaylaştıracak şekilde daha kolay manevra yapabiliyor. Ayrıca doğal gazlı beş araç, müşteri talebi üzerine dönüş destek sistemleri ile donatıldı.